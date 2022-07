Rolling Stones: Mick Jagger trifft Dirndl-Gruppe in Wien

Am Freitag (15. Juli) traten die Rolling Stones zum 17. Mal in Österreich auf. Aber schon vor diesem x-ten und hoffentlich nicht letzten Auftritt schien Frontmann Mick Jagger viel Spaß in Wien gehabt zu haben. Der 78-jährige Rockstar traf auf eine Gruppe, deren Frauen allesamt Dirndl trugen. Ein Video von der Begegnung postete er auf Twitter.

„Nur ein Bild“, bitten die Damen. Showman Mick Jagger willigt natürlich ein. Also: Arme in die Höhe und laut „Wuhuu“ rufen. Wie oft trifft man denn Mick Jagger? „Danke für den tollen Abend in Wien“, schrieb der Rockstar zu seinem Post.

Mick Jagger machte vor dem Auftritt ebenfalls bei einem Würstelstand in der Wiener Innenstadt Halt. Er gönnte sich ein Dosenbier und ließ sich neben zwei ahnungslosen Männern fotografieren. Die beiden meldeten sich inzwischen bei österreichischen Medien und gaben zu, Jagger tatsächlich nicht erkannt zu haben.

I found myself with my buddy Jochen on a picture togehther with Mick Jagger at a „Würstelstand“

And yes, we didn’t recognized with whom we were drinking beer 😉

Have a great show, enjoy your stay and if you wanna have another cool beer with us type me a message!

— Stefan Kuerzel (@steefel) July 15, 2022