Die Rolling Stones bekommen zu ihrem 60. Geburtstag eine Hommage von Lego: 1.998 Lego-Teile können zum offiziellen „Tongue and Lips“- Band-Logo zusammengebastelt werden. Unterhaltung bietet währenddessen ein extra für das Projekt angefertigter Soundtrack, der mittels QR-Code aufgerufen werden kann.

Das Rolling-Stones-Set erscheint am 1. Juni und ist Teil der „Lego Art“-Reihe für Erwachsene. Diese würdigt laut der Website des Herstellers „wahre Ikonen aus der Videospiel-, Reise- oder Sportwelt sowie aus Geschichte, Wissenschaft, Technologie, Motorsport und Entertainment“.

Das zusammengebaute Logo soll am Ende 57 cm in der Höhe und 47 cm in der Beite messen. Lego schlägt vor, das Ergebnis als Wanddekoration aufhängen. Dafür sind an dem Modell zwei Aufhänger befestigt.

Das Set beinhaltet außerdem neun Bauplatten, ein Element mit der Unterschrift der Rolling Stones, einen Rahmen aus Lego-Steinen, sowie einen Elementetrenner zum Lösen der kleinen Platten. Teil der Rolling-Stones-Edition ist auch eine Bildanleitung, die durch das Projekt führe und „Lieblingsmomente aus der sensationellen Karriere der Rolling Stones“ beherberge.

Auf den von Lego veröffentlichten Bildern sind zwei Varianten des Werks zu sehen: Zum einen gibt es offenbar die „Standard“-Version, also das klassische Logo. Eine weitere Version zeigt die Zunge mit einer eingebauten 60, die das 60-jährige Bestehen der Rolling Stones symbolisiert.

Die Rolling Stones feiern ihren 60. Geburtstag natürlich auch selbst – mit einer großen Tournee. Einige Termine führen die Rockband dabei auch nach Deutschland. Diese Tour soll nicht die letzte sein, kündigte Frontmann Mick Jagger kürzlich an, der jüngst seine Solo-Single „Strange Game“ für die Apple +-Serie „Slow Horses“ veröffentlichte.