Die Rolling Stones treten in diesem Jahr als Teil ihrer „Sixty“-Tour in München und Gelsenkirchen auf. Doch möglicherweise gibt es schon in kürze neue Konzerttermine.

Darauf deutet zumindest ein Post hin, den die Band auf ihren Social-Media-Kanälen untergebracht hat.

Ein kurzes Video zeigt hier die Bühne der Stones kurz vor einem Auftritt. Dann schlägt Keith Richards „Street Fighting Man“ an und wir hören die Stimme von Mick Jagger, der ruft: „Hi, everybody!“

3PM BST, 13th April 2022… pic.twitter.com/jLMSZrenym — The Rolling Stones (@RollingStones) April 11, 2022

Zu dem Clip schreiben die Stones „Wednesday 13th April 3 PM BST“ (10 Uhr deutscher Zeit), was auch andeuten könnte, dass es sich speziell um Termine für die US-Tour handeln könnte.

Rolling Stones: Kommt bald ein neues Album?

Möglich wäre allerdings auch, dass die Rolling Stones endlich das Erscheinen eines neuen Albums oder einer Live-Platte ankündigen. Doch in Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt mit dem neuen Schlagzeuger Steve Jordan, der den verstorbenen Charlie Watts ersetzt, jetzt erst so richtig losgeht, scheint das eher unwahrscheinlich.

Dabei steht tatsächlich die Veröffentlichung einer Live-LP bevor: So werden zum ersten Mal die berüchtigten intimen Toronto-Shows erscheinen. Im Jahr 1977 absolvierten die Stones am 04. und 05. März unter dem Tarnnamen The Cockroaches zwei Geheimkonzerte in einem kleinen Club in Toronto, die jeweils von gerade einmal 300 Zuschauern verfolgt wurden.

Nun wird das Show-Set unter dem Titel „Live At The El Mocambo“ erstmals offiziell veröffentlicht. Neben Klassikern wie „Jumpin‘ Jack Flash“ und „Brown Sugar“ spielten die Stones auch „Worried About You“, das erst 1981 auf dem Album „Tattoo You“ landete. Das Set ist ab 13. Mai erhältlich oder im Stream zu hören.

Eine BBC-Doku widmet sich derweil der Frühphase der Band, um das 60-jährige Jubiläum der Gründung der Rolling Stones gebührend zu würdigen.