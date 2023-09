Rolling Stones melden sich mit „Hackney Diamonds“-Single „Angry“ zurück

In ihren sozialen Medien haben die Rolling Stones einen Single-Vorboten ihres neuen Albums, das möglicherweise „Hackney Diamonds“ heißen wird, angekündigt. Auf X hat die Band einen Kurzclip gepostet mit ein paar Takten Musik, der auf die Seite dontgetangrywithme.com verlinkt.

Die Seite wird am Sonntagabend (03. September 2023) anscheinend derart häufig aufgerufen, dass sie nicht funktioniert – man sieht nur einen roten Bildschirm.

Einige Fans posteten ihren Unmut darüber, worauf der Admin der Stones-Socials auch nur mit dem Kommentar „Don’t get angry with me“ antwortete.

Zumindest ein Fan schaffte es jedoch, die Fehlermeldung zu umgehen und wurde von einem 15-sekündigen Clip des neuen Songs begrüßt:

Wir berichteten zuvor:

Die Gerüchte um ein neues Album der Rolling Stones verdichten sich, ebenso wie die Gerüchte um ein neues Album der Rock-Legenden: „Hackney Diamonds“.

Darauf deutete Anfang der Woche eine Zeitungsanzeige hin. In der britischen Tageszeitung „Hackney Gazette“ erschien unlängst eine Anzeige für ein Unternehmen mit dem Namen „Hackney Diamonds“ – und der Text dazu ist voller Anspielungen auf Stones-Klassiker: „Unser freundliches Personal verspricht Ihnen Zufriedenheit. Wenn Sie ‚gimme shelter‘ sagen, werden wir Ihre zerbrochenen Fenster reparieren.“

Das englischsprachige Original erklärt die Verweise auf die Stones-Hits genauer: „Our friendly staff promises you satisfaction. When you say gimme shelter, we’ll fix your shattered windows.“

Direkt über dem „i“ in „Hackney Diamonds“ ist das Logo der Stones abgebildet. Unten steht „Est. 1962“ – bekanntermaßen das Gründungsjahr der Band. Außerdem zu lesen: „Eröffnung September 2023“. Damit könnte das Veröffentlichungsdatum des kommenden Longplayers gemeint sein. Einen noch deutlicheren Hinweis auf das Großereignis bietet die eigens gegründete Website zu „Hackney Diamonds“. Darin ist nicht nur eine Adresse in der Mare Street im Londoner Stadtbezirk Hackney angegeben, sondern eben auch eine Mailingliste von Universal Music, der Plattenfirma der Rolling Stones.

Gerüchte über ein neues Album von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood gibt es schon seit langem. Darauf sollen auch die letzten Einspielungen von Charlie Watts enthalten sein, der am 24. August 2021 verstarb.

Mit „Blue and Lonesome“ erschien 2016 das bislang letzte Album der Rolling Stones. Eine Coverplatte. Das letzte Stones-Album mit eigenen Liedern datiert auf 2005: „A Bigger Bang“. Dass die Briten nach Veröffentlichung eines neuen Werks auf Welttournee gehen, scheint ausgemacht. Im September wissen wir hoffentlich mehr. Bekannt ist, dass Paul McCartney mit den Stones an neuen Songs gearbeitet haben soll – der 81-Jährige ist ein Freund von Jagger und Richards.

„Hackney Diamons“-Chefredakteur Simon Murfitt bestätigte nun am Mittwoch (23. August) die Echtheit der Anzeige – und des bevorstehenden Albums. „Es ist sehr aufregend, dass eine so große Band ihr neues Album in unserer Zeitung ankündigt, vor allem auf so kryptische Weise“, sagte Murfitt in einer Erklärung, die in der „Hackney Gazette“ und „Islington Gazette“ veröffentlicht wurde. In denselben Berichten heißt es, dass die Universal Music Group den Anzeigenkauf getätigt hat.

Der Fan-Ansturm auf die Zeitung mache sich bemerkbar, die Auflage steige. Murfitt weiter: „Ich habe bereits mehrere E-Mails erhalten, in denen ich um weitere Exemplare gebeten wurde“, fügte der Chefredakteur hinzu, „und zweifellos werden die Zeitungen zu Sammlerstücken für Musikfans werden.“