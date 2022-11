Rolling Stones: Neues Album für 2023 angekündigt

The Rolling Stones haben mitgeteilt, dass sie im Sommer 2023 ihr neues Album veröffentlichen werden. Seit „A Bigger Bang“ (2005) ist dies nach mehr als 16 Jahren das erste Werk, das ausschließlich aus originalen Stücken bestehen wird. Wer das Album aufgenommen und produziert hat, verrät die Band allerdings noch nicht.

Bisher haben sich die Musiker nur kryptisch über den Sound des Albums geäußert. Auf die Frage, wie viele Stücke für die Arbeit an der neuen Produktion entstanden seien, antwortete Keith Richards: „Mehr als ich zählen kann – es war eine sehr produktive Woche.“

Am 27. Oktober twitterte der Gitarrist außerdem ein Foto von sich bei Aufnahmen mit der Überschrift „Neue Klänge am Horizont“:

New sounds on the horizon! pic.twitter.com/Rx9HPCxQjn

— Keith Richards (@officialKeef) October 27, 2022