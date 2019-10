Rolling Stones: Ron Wood hatte auf Partys immer einen Bunsenbrenner dabei, um Kokain zu rauchen

Die Veröffentlichung zeigt die gesamte Show der Stones vom 5. April 1998 in Argentiniens Hauptstadt – mit einem Gastauftritt Bob Dylans.

Der nächste Titel in der Rolling-Stones-Archivserie ist „Bridges To Buenos Aires“, ein unveröffentlichter Konzertfilm der „Bridges to Babylon Tour“. Der Konzertmitschnitt, aufgezeichnet am 05. April 1998, ist remastert, neu abgemischt und für die Veröffentlichung am 8. November überarbeitet. Die Veröffentlichung zeigt die gesamte Show der Stones im River-Plate-Stadion in Argentiniens Hauptstadt. Legendär ist der Gastauftritt von Bob Dylan: Er begleitete sie auf die Bühne und sang mit Mick Jagger gemeinsam „Like A Rolling Stone“, also jenen Dylan-Song, den die Band 1995 auf ihrem Album „Stripped“ gecovert hatte. „Bridges To Buenos Aires“ wird auf DVD, DVD+2CD, Blu-Ray, Blu-Ray+2CD, digital, als limitierte Blue-Translucent-3LP-Edition (180g)…