Rolling Stones teilen bisher unveröffentlichten Song „Troubles A’ Comin“

Zum 40. Jubiläum des Rolling-Stones-Albums „Tattoo You“ erscheint in Kürze eine Neuauflage. Diese enthält wie andere Erinnerungsveröffentlichungen der Band auch zusätzliches Material, das bislang nicht zu hören war.

Nachdem Mick Jagger und Co. vor wenigen Tagen bereits „Living in the Heart of Love“ vorstellten, folgt nun der nächste Track aus der Schatztruhe der Stones: „Troubles A’ Comin“.

Dabei handelt es sich um Cover eines Songs der Chi-Lites. Die Band stellte dazu auch ein Lyric-Video ins Netz:

Die Neuauflage des Stones-Klassikers „Tattoo You“ mit dem Mega-Hit „Start Me Up“ von 1981 wird in diversen Formaten erscheinen, von einfacher CD oder Vinyl bis hin zur 5-fach Vinyl Super-Deluxe Box. Diese wird zusätzlich zum Album diverses Exklusiv-Material wie Live-Aufnahmen, Interviews oder Fotos der Band enthalten.

„Tattoo You (40th Anniversary)“ Tracklist (Deluxe-Edition)

LP1 Side A

Start Me Up – Remastered 2021 Hang Fire – Remastered 2021 Slave – Remastered 2021 Little T&A – Remastered 2021 Black Limousine – Remastered 2021 Neighbours – Remastered 2021

LP1 Side B

Worried About You – Remastered 2021 Tops – Remastered 2021 Heaven – Remastered 2021 No Use In Crying – Remastered 2021 Waiting On A Friend – Remastered 2021

LP2 Side A

Living In The Heart Of Love Fiji Jim Troubles A’ Comin Shame Shame Shame Drift Away

LP 2 Side B