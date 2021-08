Rolling Stones: „Tattoo You“-Neuauflage kommt am 22. Oktober – Erste Single „Living in The Heart of Love“ hier hören!

Fans der Rolling Stones dürfen sich heute gleich zwei Mal freuen: Die Band verkündete am Donnerstag (19. August) das Release-Datum für die Jubiläums-Edition ihres 1981 erschienenen Albums „Tattoo You“. Das Album, welches sich damals über vier Millionen mal verkaufte, erhält im Oktober anlässlich seines 40. Geburtstags eine exklusive Neuauflage. Diese wird neben den elf Original-Songs auch neun neue Titel enthalten. Ab heute ist die Platte offiziell vorbestellbar.

Zur Feier des Tages gab es zur Ankündigung auch gleich noch die erste neue Single aus dem Album zu hören. „Living in the Heart of Love“ (weiter unten) heißt der Song, der im gewohnten Stones-Style mit Keith Richards pointierten Gitarren-Crunches und Mick Jaggers charakteristisch-knurrenden Vocals daher kommt.

Hits wie „Start Me Up“ und „Waiting On A Friend“

Bereits vor einem knappen Monat hatte Ronnie Wood in einem Interview mit „The Times“ erzählt, eine Jubiläumsversion von „Tattoo You“ wäre in der Mache. Die ursprüngliche Version des Albums erschien 1981 als 18. Studioalbum der Band. Das Original beinhaltete vor allem Studio-Outtakes, die die Stones in den 70er Jahren aufgenommen hatten. Diese wurden durch neue Gesangs- und Instrumental-Parts ergänzt. Auf diese Weise entstanden Klassiker wie „Start Me Up“ und „Waiting On A Friend“, die dem Album einen beachtlichen Erfolg bescherte: Platz eins in den amerikanischen Album-Charts.

Die Neuauflage des Stones-Klassikers wird in diversen Formaten erscheinen, von einfacher CD oder Vinyl bis hin zur 5-fach Vinyl Super-Deluxe Box. Diese wird zusätzlich zum Album diverses Exklusiv-Material wie Live-Aufnahmen, Interviews oder Fotos der Band enthalten.

Neue Single als Vorgeschmack

Die Neuauflage von „Tattoo You“ passt zur Linie der Stones, ältere Alben ergänzt durch Zusatzmaterial erneut zu veröffentlichen. 2019 kam auf diese Weise schon eine 50-Jahre-Jubiläums-Version des 1969 erschienenen Albums „Let It Bleed“ auf den Markt.

Zur Einstimmung auf das kommende Release gab es nun mit „Living in the Heart of Love“ den ersten der neun bislang unveröffentlichten Songs zu hören.

Hier die neue Stones-Single „Living in the Heart of Love“ anhören: