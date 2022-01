„Rooftop Concert“: Das letzte Konzert der Beatles im Stream

Foto: Getty Images, Icon and Image. All rights reserved.

53 Jahre sind seit dem letzten Konzert der Beatles vergangen. Nun wurden die Tonspuren des „Rooftop Concerts“ neu in Stereo und Dolby Atmos abgemischt und können hier gestreamt werden.

Am 30. Januar 1969 spielten die Beatles live auf dem Dach des Apple-Hauptquartiers in der Londoner Savile Row. Der Auftritt war als Teil des „Let It Be“-Films geplant, doch es sollte auch das letzte Konzert der Briten sein.

Kritik: „Get Back“:

Im November 2021 wurden die Aufnahmen in Peter Jacksons dreiteiliger Beatles-Doku „Get Back“ schließlich erneut veröffentlicht. Nun können die Audio-Spuren des Auftritts auch unabhängig davon in einer neuen Audio-Mischung gehört werden.

Die Tracklist der Neuveröffentlichung:

“Get Back” (Take 1) “Get Back” (Take 2) “Don’t Let Me Down” (Take 1) “I’ve Got A Feeling” (Take 1) “One After 909” “Dig A Pony” Jam/excerpt of “God Save The Queen” (tape change interlude) “I’ve Got A Feeling” (Take 2) “Don’t Let Me Down” (Take 2) “Get Back” (Take 3)

Als Ergänzung zu Jacksons Beatles-Doku wird ab 18. März 2022 außerdem eine Multimedia-Ausstellung in der Rock and Roll Hall of Fame gezeigt. Dabei können Fans in die Proben und Sessions der Beatles bei der Aufnahme des Albums „Let it Be“ eintauchen. Außerdem werden großformatige Projektionen des „Rooftop Concerts“ ausgestellt sein, sowie Originalinstrumente, Kleidung und handgeschriebenen Texte der Fab Four. „Get Back“ erscheint demnächst auf Blu-ray.