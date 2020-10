TV-Tipp: „Rufus Wainwright: Unfollow the Rules“

Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Noch vor dem Release seines aktuellen Albums „Unfollow The Rules“ begab sich Rufus Wainwright am 27. Juni 2020 in den Ballsaal der prestigeträchtigen Paramour Mansion, um sein neues Material in intimer Atmosphäre zum Besten zu geben.

Wegen der grassierenden Coronavirus-Pandemie leisteten ihm an diesem Tag allein eine Handvoll Musiker Gesellschaft und sorgten so für einen ganz besonderen Akustik-Auftritt, der einmal mehr unter Beweis stellte, dass gute Musik auch ohne großes Brimborium funktioniert.

„Unfollow The Rules“ im Stream hören:

▶ Unfollow The Rules jetzt hier Spotify hören