Rush: Emotionales Statement in Gedenken an Neil Peart

Foto: Redferns, Peter Still. All rights reserved.

Das wird Sie auch interessieren





Am Dienstag (07. Januar) verstarb der Rush-Drummer Neil Peart nach seinem langjährigem Kampf gegen den Krebs. Auf Instagram teilten seine Bandkollegen ein emotionales Statement in Gedenken an den Schlagzeuger.

„Mit gebrochenem Herzen und tiefer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass am Dienstag Neil, unser Freund, Seelenverwandte und Bandkollege für mehr als 45 Jahre, seinen mutigen Kampf gegen seinen Gehirntumor nach über mehr als dreieinhalb Jahre verloren hat. Wir bitten Freunde, Fans und Medien, die Privatsphäre und den Frieden der Familie in diesen extrem schmerzhaften und schwierigen Zeiten zu respektieren. Wer sein Beileid ausrücken will, kann in Neils Namen an eine Krebsorganisation oder Stiftung seiner Wahl spenden. Ruhe in Frieden, Bruder.“

Hier können sie das Statement im original lesen:

Rush auf Instagram: