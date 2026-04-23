Russell Brand gibt „einvernehmlichen Sex“ mit 16-Jähriger zu – er war 30

Russell Brand hat in einem neuen Interview – kurz vor dem Beginn seines Prozesses wegen sexueller Nötigung – zugegeben, als 30-Jähriger „einvernehmlichen Sex“ mit einem 16-jährigen Mädchen gehabt zu haben.

In der „Megyn Kelly Show“ sprach der Schauspieler über den Vorwurf, er habe „16-Jährige ausgenutzt“, wie die Moderatorin es formulierte. „Ich habe tatsächlich mit einer 16-Jährigen geschlafen, als ich 30 war. Damals war ich ein völlig anderer Mensch. Ich war jünger und ein unreifer 30-Jähriger“, sagte Brand und verwies darauf, dass das Schutzalter im Vereinigten Königreich bei 16 Jahren liege.

„Einvernehmlicher Sex mit vielen Menschen beinhaltet, wenn ein starkes Machtgefälle besteht – wie es bei einem berühmten Mann der Fall ist, der die Fähigkeit hatte, Frauen anzuziehen, wie ich es damals hatte –, meiner Meinung nach Ausbeutung. Ich halte das für ausbeuterisch“, fuhr er fort. „Ich erkenne, dass mein sexuelles Verhalten in der Vergangenheit selbstsüchtig war und ich kaum Rücksicht darauf genommen habe – eigentlich so gut wie gar keine –, wie dieser Sex andere Menschen beeinflusst hat.“

Prozess beginnt im Oktober

Aufgrund der britischen Gesetze zur „Missachtung des Gerichts“ äußerte sich Brand nicht zu den konkreten Vorwürfen gegen ihn – darunter zwei Anklagepunkte wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung sowie ein Anklagepunkt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Er betonte jedoch erneut, er habe „mit sehr, sehr vielen Frauen einvernehmlichen Sex gehabt“ und sein Prominentenstatus habe ihm „grenzenlose Zustimmung“ verschafft.

Brand erklärte zwar, er büße für sein „sündhaftes“ früheres Verhalten, lehne es aber „entschieden ab, dies als strafrechtliche Angelegenheit zu betrachten, bei der Einverständnis übergangen wurde. Was tatsächlich geschah, war, dass Einverständnis gelenkt wurde – das ist es, was Ruhm und – ich darf vielleicht sagen, Charisma, verzeihen Sie – einem ermöglichen.“

Brand hat sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig bekannt. Sein Prozess wegen sexueller Nötigung soll im Oktober beginnen. „In diesem Prozess werde ich die Möglichkeit haben – ebenso wie die Menschen, die sich unrecht behandelt fühlen –, Gerechtigkeit zu erlangen. Ich habe kein Problem damit, für absolute Gerechtigkeit und das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten zu beten.“