Trumps langes, seltsames Verhältnis zum Glauben

Für den größten Teil des vergangenen Jahrhunderts war das Verhältnis zwischen dem Weißen Haus und dem Vatikan eines der sorgfältigst gepflegten diplomatischen Arrangements der amerikanischen Außenpolitik. Päpste und Präsidenten haben sich gestritten – über Vietnam, Atomwaffen, Abtreibung, Einwanderung, die Todesstrafe –, doch diese Auseinandersetzungen liefen stets über etablierte Kanäle der Staatskunst, stille Diplomatie, Hinterzimmergespräche und wohlabgewogene Stellungnahmen. Der Heilige Stuhl, der diplomatische Beziehungen zu 184 souveränen Staaten unterhält, hat den Aufstieg des Faschismus, zwei Weltkriege, den Kalten Krieg und den Zusammenbruch der Sowjetunion überstanden – und Kaisern, Diktatoren und Demokratien überdauert.

Aber für Donald J. Trump gibt es in den Annalen der Vatikandiplomatie kein etabliertes Protokoll.

Trumps Verhältnis zum Vatikan verschlechtert sich seit 18 Monaten – durch den Irankrieg, durch Auseinandersetzungen über ICE und Abschiebungen, durch ein angeblich gereiztes Treffen zwischen dem apostolischen Nuntius Kardinal Christophe Pierre und einem hochrangigen US-Beamten im Pentagon sowie durch den direkten Angriff des Präsidenten auf Papst Leo XIV. Anfang dieses Monats.

Kein Protokoll für Trump

Um zu verstehen, wie es unter Trumps Ägide dazu kommen konnte, dass die mächtigste Nation der Erde in einen offenen Schlagabtausch mit der ältesten diplomatischen Institution der westlichen Welt geraten ist, muss man etwas verstehen, das Trump selbst längst vor seinem Einzug ins Weiße Haus unmissverständlich klargemacht hat.

DIE SZENE: Juli 2015. Einen Monat nachdem er die goldene Rolltreppe im Trump Tower herabgestiegen war, um seine Kandidatur zu verkünden, tritt Donald Trump beim Family Leadership Summit in Ames, Iowa, auf. Es ist eines der wichtigsten Foren für Sozialkonservative in der Vorwahlsaison – ein Ort, an dem republikanische Kandidaten evangelikale und katholische Wähler umwerben und ihre Vertrautheit mit der Sprache des Glaubens unter Beweis stellen.

Auf der Bühne fragt der republikanische Meinungsforscher Frank Luntz: „Haben Sie Gott je um Vergebung gebeten?“

„Das ist eine schwierige Frage“, antwortet Trump. „Ich bin ein religiöser Mensch – überraschenderweise, denn die Leute sind so schockiert, wenn sie das herausfinden. Ich bin Protestant, ich bin Presbyterianer, ich gehe in die Kirche, ich liebe Gott, und ich liebe meine Kirche.“

Peale und die Theologie des Erfolgs

Als Luntz nachhakt, landet Trump bei einer ehrlicheren Antwort: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich das je getan habe… Ich bringe Gott da nicht ins Spiel.“

In dem Versuch, sich zu erklären, öffnet Trump – vielleicht unbeabsichtigt – für das Publikum eine verstaubte, kaum erkundete Ecke seines Privatlebens. Im Mittelpunkt steht nicht Gott oder die Heilige Schrift, sondern ein Wohlstandsevangelisten-Prediger, dessen Marble Collegiate Church an der Fifth Avenue die Familie Trump während Donalds Kindheit und Jugend besuchte und der später Trumps erste Hochzeit einsegnete.

„Dr. Norman Vincent Peale“, sagt Trump. „Er hielt die Predigt, und man wollte nie gehen.“

Vor über einem Jahrzehnt beschrieb Trump-Biografin Gwenda Blair Peale für Politico als „Gottes Verkäufer“ und als den Pastor, der „Donald Trump lehrte, sich selbst anzubeten“.

Peales zentrale Lehre – destilliert in „The Power of Positive Thinking“, das 186 Wochen auf der Bestsellerliste der „New York Times“ stand und fünf Millionen Mal verkauft wurde – lautete, dass Glaube keine moralische Verpflichtung, sondern eine Erfolgstechnik sei. Gott taucht darin durchgehend auf, aber stets im Dienst des eigenen Erfolgs des Lesers; kein Glaubensbekenntnis, das man aufsagt, sondern – in Peales eigenen Worten – „eine Kraft, die man anzapft“. Kritiker bezeichneten Peale als Scharlatan. Der Theologe Reinhold Niebuhr nannte seine Theologie „gefährlich“ und das Evangelium verfälschend. Der Yale-Theologe William Lee Miller schrieb, Peales Bücher hätten „die Rhetorik der Predigt“ durch „die kurzen, knackigen Sätze der Werbung“ ersetzt. Trump schreibt dem Buch zu, ihm durch seine Insolvenzen Anfang der 1990er-Jahre geholfen zu haben.

Eine selbstreferenzielle Theologie

Der Präsident scheint also von einer durch und durch selbstbezüglichen Theologie geprägt worden zu sein – einer, in der Gott bloße Dekoration für ein System radikalen Selbstglaubens ist. Es leuchtet daher ein, dass eine Institution, deren gesamter Anspruch auf der Idee beruht, es gebe eine moralische Autorität, die über jedem Einzelnen steht – auch über dem mächtigsten Mann der Welt –, für ihn schlicht unbegreiflich sein muss.

Seine lange, merkwürdige Geschichte im Umgang mit der Kirche und dem Papsttum bestätigt das – und sie erstreckt sich über drei Epochen der Kirchenführung.

DIE CHRONIK BEGINNT im Februar 2013, als Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt ankündigte – der erste Papst, der in fast sechs Jahrhunderten abdankte. Trump, damals Immobilienmogul und Reality-TV-Star, meldete sich noch am selben Tag auf Twitter zu Wort: „Der Papst hätte nicht zurücktreten sollen“, schrieb er. „Er hätte es durchhalten sollen. Es schadet ihm, es schadet der Kirche…“ Diese Formulierung verdient es, im Gedächtnis zu bleiben. Dreizehn Jahre später griff er darauf in einem Truth-Social-Angriff auf Papst Leo XIV. zurück: „Es schadet ihm sehr, und – was noch wichtiger ist – es schadet der Katholischen Kirche!“

Von Benedikt zu Franziskus

Einen Monat nach Benedikts Rücktritt, als das Kardinalskollegium den Jesuiten und Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, zu seinem Nachfolger wählte, reagierte Trump zunächst enthusiastisch. Zwei Wochen später jedoch kritisierte er ein Foto des frisch gewählten Papstes Franziskus, der an einer Hotelrezeption seine Rechnung beglich, als „nicht papstgemäß!“

Bis Dezember desselben Jahres hatte er seine Meinung geändert: „Der neue Papst ist ein demütiger Mann“, schrieb Trump, „sehr ähnlich wie ich – was wahrscheinlich erklärt, warum ich ihn so sehr mag.“

Es hielt nicht lange an.

Als Papst Franziskus im Februar 2016 zur US-mexikanischen Grenze reiste und in Ciudad Juárez eine Messe an der Grenzmauer feierte, war Trumps Grenzmauer seit acht Monaten sein zentrales Wahlkampfversprechen. Wenige Tage zuvor hatte Trump laut dem National Catholic Register Papst Franziskus‘ Sympathie für Migranten kritisiert und dem Fox Business Network gesagt: „Ich glaube, der Papst ist ein sehr politischer Mensch. Ich glaube, er versteht die Probleme unseres Landes nicht.“

„Kein Christ“ – und Trumps Gegenschlag

An Bord des Papstflugzeugs auf dem Heimweg fragte ein Reporter Franziskus direkt nach Trumps Grenzmauer-Plänen. Franziskus antwortete: „Ein Mensch, der nur daran denkt, Mauern zu bauen, wo immer das sein mag, und keine Brücken baut, ist kein Christ. Das steht nicht im Evangelium.“

Trump, zu diesem Zeitpunkt unbestrittener Spitzenreiter der Republikaner, den ROLLING STONE als „den harten Kerl der GOP“ bezeichnet hatte, schlug binnen Stunden in einem langen Facebook-Post zurück, in dem er den Vatikan als „den ultimativen Trophäenpreis des IS“ bezeichnete, dem Papst vorwarf, von der mexikanischen Regierung beeinflusst zu werden, und behauptete, die Obama-Regierung nutze „den Papst als Schachfigur“ in der Einwanderungsfrage.

„Dass ein religiöser Führer den Glauben einer Person in Frage stellt, ist eine Schande…“, schrieb Trump. „Kein Führer, insbesondere kein religiöser, sollte das Recht haben, die Religion oder den Glauben eines anderen Mannes in Frage zu stellen.“

Mehr als ein Jahr verging, bevor Trump wieder direkten Kontakt mit Papst Franziskus hatte. Am 24. Mai 2017 empfing ihn der Vatikan im Rahmen von Trumps erster Auslandsreise als Präsident. Er postete ein Video der beiden und schrieb: „Eine Ehre meines Lebens, Seine Heiligkeit Papst Franziskus zu treffen. Ich verlasse den Vatikan entschlossener denn je, FRIEDEN in unserer Welt anzustreben.“

Messianische Selbstvergleiche

Franziskus seinerseits überreichte Trump ein Exemplar von „Laudato Si“ – seiner Enzyklika von 2015 über den Klimawandel, die moralischen Verpflichtungen wohlhabender Nationen und die Verantwortung der Menschheit gegenüber der Erde. Trump nahm es mit scheinbarer Wärme entgegen. Einen Monat später kündigte er den Austritt der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen an.

NEBEN TRUMPS verworrener Geschichte päpstlicher Konfrontationen zieht sich ein paralleler Faden messianischer Selbstvergleiche durch seine Karriere. Über Trumps politisches Wirken verteilt finden sich Momente, in denen er weder bestätigt noch verneint, was viele seiner Anhänger tatsächlich über ihn glauben.

Beim Parteitag der Republikaner 2016 erklärte Trump den versammelten Delegierten, niemand verstehe das kaputte politische System besser als er. „Ich allein kann es reparieren“, sagte er.

2019 twitterte Trump ein Zitat des rechtsextremen Verschwörungstheoretikers und selbsternannten „zum evangelikalen Christen konvertierten Juden“ Wayne Allyn Root, wonach „das jüdische Volk in Israel [Trump] liebt wie den König von Israel. Sie lieben ihn wie das zweite Kommen Gottes…“ Wenige Stunden später, beim Gespräch mit Reportern über den Handelsstreit mit China, blickte Trump mit ausgestreckten Armen gen Himmel und sagte: „Ich bin der Auserwählte.“

„Ich bin der Auserwählte“

In einem Fernsehinterview mit Dr. Phil erklärte er: „Wenn Jesus Christus herabkäme und die Stimmen auszählte, würde ich Kalifornien gewinnen, okay?“

Das Attentat in Butler, Pennsylvania, im Juli 2024 schien das zu verhärten, was zuvor noch mit einem Augenzwinkern vorgetragen wurde. Unmittelbar danach postete er auf Truth Social: „Allein Gott hat verhindert, dass das Undenkbare geschah.“ Bei seiner Siegesrede im November sagte er zur Menge: „Viele haben mir gesagt, dass Gott mein Leben aus einem Grund gerettet hat, und dieser Grund war, unser Land zu retten.“

Sein Team begann, „God Bless the USA“-Bibeln zu verkaufen, darunter eine Gedenkausgabe zum Attentat von Butler – „The Day God Intervened“ – sowie eine signierte Ausgabe für 1.000 Dollar.

Letzten April, wenige Tage nach dem Tod von Papst Franziskus, postete Trump ein KI-generiertes Bild von sich selbst als Papst, das vom offiziellen X-Account des Weißen Hauses geteilt wurde. Das Bild provozierte eine Reaktion der Katholischen Bischöfe von New York: „Wir haben gerade unseren geliebten Papst Franziskus begraben, und die Kardinäle stehen kurz vor dem Eintritt in ein feierliches Konklave, um einen neuen Nachfolger des heiligen Petrus zu wählen. Macht euch nicht über uns lustig.“

Palmsonntagsvergleiche und Iransegen

An diesem Ostern reflektierte Trump über den Palmsonntag, als Jesus unter dem Jubel der Menge, die ihn König nannte, in Jerusalem einzog. „Die nennen mich jetzt König. Können Sie sich das vorstellen?“, sagte er mit einem Lächeln. Paula White-Cain, Trumps langjährige geistliche Beraterin, sekundierte ihm: „Herr Präsident, niemand hat den Preis bezahlt, den Sie bezahlt haben. Es hat Sie fast das Leben gekostet. Sie wurden verraten, verhaftet und fälschlich beschuldigt. Das ist ein vertrautes Muster, das uns unser Herr und Heiland gezeigt hat. Weil Er siegreich war, sind Sie siegreich.“

Früher an jenem Morgen, noch vor dem Mittagessen, hatte Trump auf Truth Social eine ganz andere Osterbotschaft für den Iran: „Öffnet die verdammte Straße, ihr verrückten Bastarde, oder ihr werdet in der Hölle leben – PASST AUF! Lob sei Allah…“

Zuletzt postete Trump am vergangenen Wochenende ein KI-generiertes Bild, das ihn in der ikonografischen Haltung Christi zeigt. Das Bild erntete scharfe Kritik und strapazierte die Geduld selbst seiner treuesten religiösen Anhänger. Für jeden, der den langen, verworrenen Bogen von Donald Trumps Verhältnis zum Glauben und seinen Anspruch auf göttliche Vorsehung verfolgt hatte, kam das nicht überraschend.

Bibellesung als Friedensangebot

Am Dienstagabend nahm Trump an einer nationalen Bibelleseveranstaltung teil – vielleicht ein Friedensangebot, um die religiösen Anhänger zu besänftigen, die er vor den Kopf gestoßen hatte.

Er las aus 2. Chronik 7, Verse 11–22, einer Passage, in der Gott denen Vergebung verspricht, die sich demütigen und Buße tun – etwas, das Trump Frank Luntz gegenüber verneint hatte, als er sich erstmals um die Präsidentschaft bemühte.

WAS DER VOLLSTÄNDIGE Befund zeigt: Trump ist Religion noch nie als einer Autorität begegnet, die über ihm steht. Er begegnete ihr zuerst als Werkzeug für Erfolg, dann als Wählergruppe, die es zu managen gilt, und schließlich als konkurrierenden Anspruch auf die Art absoluter Macht, die er für sich beansprucht.

Der Papst als Gegenpol

Der Vatikan hingegen ist immun gegen das, was Trump am besten kann: das Angebot, die Drohung, der Deal. Er lässt sich nicht unter Druck setzen, zum Schweigen bringen oder in den Dienst nationaler Interessen einspannen. Und Papst Leo XIV., der erste amerikanische Papst der Kirchengeschichte, könnte sich als das Gegenmittel zu Trumps jahrzehntelanger Theologie des radikalen Selbstglaubens erweisen.

„Ich werde mich nicht auf eine Debatte einlassen“, sagte er letzte Woche gegenüber Reportern an Bord des Papstflugzeugs auf dem Weg nach Algerien. „Ich habe keine Angst vor der Trump-Regierung und werde die Botschaft des Evangeliums laut und deutlich verkünden – das ist es, wofür die Kirche arbeitet.“

Der Papst, so scheint es, zieht es vor, Trump nicht ins Spiel zu bringen.