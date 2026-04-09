Sabrina Carpenter über ihren Coachella-Auftritt: „Die ambitionierteste Show, die ich je gemacht habe“

Sabrina Carpenter bereitet sich darauf vor, beim Coachella die „ambitionierteste Show“ ihres Lebens abzuliefern. In einem neuen Interview mit Marc Jacobs für „Perfect“ gab Carpenter einen Vorgeschmack auf ihre Headliner-Sets, die für Freitag, den 10. April, und Freitag, den 17. April, geplant sind.

„Es ist die ambitionierteste Show, die ich je gemacht habe“, sagte Carpenter. „Ich hatte wahrscheinlich noch nie so viel Zeit, mich wirklich hinzusetzen und über eine Show zu reden, während ich sie noch aufbaue. Meistens wird man sehr schnell in die körperlichen Proben geworfen, aber diesmal haben wir den Prozess vor etwa sieben Monaten begonnen. Das war eine lange Reise. Es wird etwas ganz Besonderes sein.“

Carpenter erinnerte sich daran, 2024 bereits auf der Hauptbühne des Coachella gespielt zu haben – doch diesmal sei alles auf einem anderen Level.

Zurück nach Coachella

„Ich habe dort gespielt, aber nicht als Headlinerin“, erzählte sie Jacobs. „Ich war vor zwei Jahren zur Sunset-Zeit auf der Hauptbühne, so gegen 17:30 Uhr. Das war ein wirklich besonderer Tag für mich – der Tag, an dem mein Song ‚Espresso‘ herauskam. Ich durfte ihn zum ersten Mal beim Coachella spielen. Und jetzt, zwei Jahre später, sind wir zurück. Ich glaube, das ist es, was diese Show so unwirklich anfühlen lässt: all die Songs zu feiern, die seitdem entstanden sind, und zu sehen, wie viele Leben sie seitdem gelebt haben.“

Gegenüber Jacobs beschrieb die Sängerin, wie sie auf der Bühne in den Popstar-Modus schaltet – als gäbe es da „einen Knopf“.

„Ich habe angefangen zu touren, als ich 16 war, und ich hatte immer das Gefühl, dass es einen Knopf gibt, der sich einschaltet, wenn man auftritt“, erklärte sie. „Wenn man diese Songs singt – ob es nun die eigenen Geschichten sind oder Songs, die man über andere geschrieben hat –, wird daraus in diesem Moment wirklich eine Show. Ich konnte immer gut trennen: Wenn ich von der Bühne gehe, bin ich ein Mensch. Ich bin ein 26-jähriges Mädchen. Und ch bin hormonell. Ich bin emotional. Ich habe mit vielem zu kämpfen. Für mich war es immer eine Frage des Aufteilens – die Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass die Show weitergehen muss, und die Momente, in denen ich mir wirklich erlauben kann, ein bisschen durcheinander zu sein und das okay zu finden. Aber wie ich das sehe, ist anders als wie andere Menschen das sehen – das muss ich mir immer wieder in Erinnerung rufen.“

Bühne aus, Businessfrau an

Sie fügte hinzu: „Ein Teil von mir muss eine Version meiner selbst kanalisieren, die das vielleicht nicht alles so ernst nimmt. Aber wenn ich dann von der Bühne bin, bin ich etwas fokussierter. Ich bin mehr die Geschäftsfrau. … Ich versuche definitiv herauszufinden, wie ich diese Teile von mir getrennt halte, damit es sich etwas gesünder anfühlt, wenn sie aufeinanderprallen – wenn das Sinn macht.“

An anderer Stelle im Interview beschrieb Carpenter, wie ihre Short-’n‘-Sweet-Tour ihre Karriere verändert hat, weil sie eine besondere Verbindung zu ihren Fans bedeutete. Sie betonte, dass „Konzerte nach wie vor zu den inspirierendsten Dingen gehören, an denen ich in meiner Arbeit teilhaben darf“.

„Wenn ich schreibe, bin ich ziemlich isoliert im Studio“, sagte die Sängerin. „Selbst wenn man am Set von etwas ist, ist man mit einer eher kleinen, vertrauten Crew zusammen. Bei diesen Shows hingegen spürt man so viel Energie in einem Publikum, in diesem Meer aus so vielen Menschen. Es gibt so viele Geschichten und so viele verschiedene Arten von Menschen, dass man das Gefühl hat, wirklich zu leben. Ich freue mich riesig auf diese bevorstehenden Shows und alles, was danach kommt.“

„House Tour“ und „Man’s Best Friend“

Anfang dieser Woche veröffentlichte Carpenter ein Musikvideo zu ihrem Song „House Tour“. Der ausgelassene Clip wurde von Carpenter und Margaret Qualley gemeinsam inszeniert und zeigt außerdem Madelyn Cline. „House Tour“ ist auf Carpenters jüngstem Album „Man’s Best Friend“ zu finden, das vergangenen August erschien. Es ist der dritte Song des Albums, der ein offizielles Musikvideo erhält – nach den Visuals zu „Tears“ und „Manchild“.