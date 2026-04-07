Sabrina Carpenter, Margaret Qualley und Madelyn Cline machen Glamour-Einbruch im „House Tour“-Video

Sabrina Carpenter, Margaret Qualley und Madelyn Cline gehen im neuen Musikvideo zu „House Tour“ auf eine ziemlich unbeschwerte Einbruchstour.

Das Video, bei dem Carpenter und Qualley gemeinsam Regie führten, zeigt das Trio, das spät nachts in einem auffällig unauffälligen pinkfarbenen Van vor einer großen L.A.-Villa vorfährt – auf der Seite prangt der Schriftzug „Pretty Girl Clean-Up Crew“ und der Slogan „Where your dreams come true!“ Geputzt wird dort natürlich weniger als ausgeräumt. Carpenter, Qualley und Cline plündern das Haus und nehmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist: Wein, Schmuck, diamantenbesetzte Pistolen und sogar den Grammy auf dem Kaminsims.

Gegen Ende ruft zwar jemand die Polizei, doch die drei Einbrecherinnen spazieren seelenruhig durch die Haustür nach draußen – Qualley und Carpenter im Van, Cline in einem geklauten Sportwagen. Zum Schluss gibt es noch einen letzten Gag: Während der Van davonfährt, mit einem Schild am Heck, auf dem „Just Robbed a House“ steht, knallt er direkt in einen Mann, der gerade seinen Abendspaziergang macht.

Dritter Clip vom Album

„House Tour“ stammt von Carpenters jüngstem Album „Man’s Best Friend“, das vergangenen August erschien. Es ist der dritte Song des Albums, der ein offizielles Musikvideo bekommt – nach den Clips zu „Tears“ und „Manchild“.

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Nachdem Carpenter einen Großteil des vergangenen Jahres auf Tour für „Man’s Best Friend“ und dessen Vorgänger „Short n‘ Sweet“ von 2024 unterwegs war, hat sie ihren Live-Kalender für 2026 deutlich ausgedünnt. Gerade erst absolvierte sie eine Reihe von großen Festivalauftritten in Südamerika, und dieses Wochenende (10. April) sowie das nächste (17. April) steht sie als Headlinerin beim Coachella auf der Bühne. Weitere Termine sind danach nicht geplant.