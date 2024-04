Saoirse Ronan wird 30 – und wir sprechen ihren Namen immer falsch aus

Fast wäre Saoirse Ronan Teil der „Harry Potter“-Gang geworden. Beim Casting für „Harry Potter und der Orden des Phönix“ sprach sie für die Rolle der Luna Lovegood vor, musste sich aber Evanna Lynch geschlagen geben.

Ob das daran lag, dass der Name ihrer Landsfrau leichter auszusprechen ist? Wohl eher nicht, denn Ronan hatte bereits mit ihrer Darstellung der (fiesen) Briony Tallis in Joe Wrights Adaption von Ian McEwans „Abbitte“ die Filmwelt im Sturm erobert. Danach folgte mit Peter Jacksons „In meinem Himmel“ eine noch größere Rolle, welche die damals 14-Jährige mit Bravour meisterte.

Seitdem ist Ronan nicht mehr wegzudenken, spielt in Independent-Filmen (wie Greta Gerwigs „Lady Bird“) ebenso mit wie in großen Hollywood-Produktionen („Little Women“, an der Seite eines Casts, für die andere Produzenten töten würden). Sie gehört zum verschrobenen Stammpersonal mehrerer Filme von Wes Anderson und wurde auch zum Star eines Musikvideos von Ed Sheeran („Galway Girl“).

Unnötig zu erwähnen, dass sie schon länger am Broadway reüssiert und zuletzt als Produzentin in Erscheinung trat. Gemeinsam mit der deutschen Regisseurin Nora Fingerscheidt, bekannt geworden mit „Systemsprenger“, verfilmte sie „Nachtlichter“, die Memoiren der schottischen Autorin und Journalistin Amy Liptrot, die intensiv wie kaum jemand anderes über ihren Drogenentzug schrieb, und spielte dabei auch die Hauptrolle.

So spricht man Saoirse Ronan richtig aus

Und was ist nun mit dem komplizierten Vornamen? Saoirse ist ein klingender irischer Vorname und wird „Sör-Scha“, mit Betonung auf der ersten Silbe, ausgesprochen. Dass inzwischen auch jeder in Los Angeles weiß, wie man die am 12. April 2024 30 Jahre alt gewordene Schauspielerin nennt, dafür sorgte übrigens ausgerechnet Hollywood-Gentleman Ryan Gosling.

Bei der Verleihung der Hollywood Awards im November 2015 erklärte er allen, wie man es richtig macht. Dafür gab es Worte des Dankes von der vierfach für den Oscar nominierten Ronan.