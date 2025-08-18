Sarah Jessica Parker stört „And Just Like That“-Hate nicht: „Ist mir eigentlich egal“

Sarah Jessica Parker hat sich nicht viele Gedanken über die Hater ihrer Serie „And Just Like That“ gemacht. Die Schauspielerin, die Carrie Bradshaw in „Sex and the City“ und dessen jüngerer Fortsetzung spielte, reflektierte in einem neuen Interview mit der „New York Times“ über die Wahrnehmung der Serie.

Auf die Frage, ob sie sich bewusst sei, wie oft „And Just Like That“ von Fans als „Hate Watch“ bezeichnet werde, antwortete Parker: „Ich glaube nicht, dass ich die Veranlagung habe, viel Zeit damit zu verbringen, darüber nachzudenken. Wir haben immer unglaublich hart daran gearbeitet, interessante und authentische Geschichten zu erzählen. Ich schätze, es ist mir einfach egal. Und der Grund, warum es mir egal ist, ist, dass die Serie so enorm erfolgreich war und eine sehr bedeutsame Verbindung zum Publikum aufgebaut hat.“

„And Just Like That“ brachte 2021 die Originalbesetzung von „Sex and the City“ wieder zusammen, mit Ausnahme von Kim Cattrall. Die Serie wurde bei ihrer Veröffentlichung zum meistgesehenen Serienstart von HBO Max, jedoch gingen die Zuschauerzahlen im Laufe der drei Staffeln zurück. Letzte Woche kam sie zu ihrem Ende, nachdem Showrunner Michael Patrick King bekannt gegeben hatte, dass es keine vierte Staffel geben werde. Parker sagte, sie sei zuversichtlich, dass die Geschichte zu einem guten Abschluss gekommen sei.

Auf die Frage „Warum die Serie jetzt beenden?“ antwortete sie: „Weil die Geschichte dort zu Ende war. Wir hätten weiter in Cafés sitzen können. Es gibt eine Million Möglichkeiten, das zu tun, die einfach und vertraut sind und Spaß machen, aber für uns fühlt es sich ausbeuterisch an. Wir hielten dies für die ehrenhafteste Vorgehensweise. Es ist sehr einfach, zu bleiben. Dort sind wir alle glücklich. Aber man muss Prinzipien haben, wenn man diese sehr schwierigen, qualvollen Entscheidungen trifft, denn es gibt viele Menschen, die davon betroffen sind.“

Parker sagte zuvor gegenüber „People“, dass sie den Online-Diskussionen über die Serie keine Beachtung schenkt. „Ich bin dafür nicht gemacht, denn ich glaube, man liest oder hört Dinge, die sich nicht immer gut anfühlen“, sagte sie. „Wenn man Teil einer Community ist, haben die Leute viele Gefühle. Und das bedeutet nicht, dass sich ein Gefühl nicht ändern kann, es ist eine Reaktion. Wir möchten sehr, dass die Leute all diese Gefühle haben, und es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu kontrollieren oder zu korrigieren. Ich bin also eine sehr unerfahrene Trollerin oder eine heimliche Beobachterin, weil ich denke, dass es besser ist, wenn ich diese Gespräche nicht mitbekomme oder beaufsichtige.“

Der US-„Rolling Stone“ schrieb über das Finale von „And Just Like That“: „Es war kein einfaches Happy End. Aber es war dennoch ein Triumph. Nachdem wir 27 Jahre lang miterlebt hatten, wie Carrie Bradshaw eine Beziehung nach der anderen durchlebte und am Ende nicht allein, sondern auf sich selbst gestellt war, fühlte es sich wie eine Entspannung an, ein unbehaglicher Frieden mit der Welt der heteronormativen Beziehungen … Carrie hat uns so viel gegeben, aber niemals Perfektion. Und dafür bin ich ihr dankbar.“