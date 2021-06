Sarah Jessica Parker postet erste Fotos von „Sex and the City“-Revival

Die klarsten, poetischsten, unwiderstehlichsten vier Minuten des großen Mystikers Nick Drake.

Der Sänger macht sich auf den Weg zum Demiurgen, um ihn nach dem Geheimnis des Lebens zu fragen. "If he tells me all he knows/ About the way his river flows/ I don't suppose/ It's meant for me." Als Begleitung für seinen musikalisch ambitioniertesten Song schwebte Drake ein an den englischen Komponisten Frederick Delius angelehntes Arrangement vor. Das überforderte die Fähigkeiten von Drakes Freund und Arrangeur Robert Kirby, der den Komponisten Harry Robinson um Hilfe bat. Im Londoner Vorort Barnes ersannen sie einen impressionistischen musikalischen Fluss, in dem die ganze Welt des Songs enthalten ist.