Schockdiagnose: Bonehead hat Prostatakrebs und fällt aus

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Oasis-Gitarrist Paul „Bonehead“ Arthurs hat Krebs. Bereits Anfang des Jahres wurde bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert, wie der Musiker am 3. Oktober 2025 öffentlich machte. Aufgrund der Behandlung muss er nun mehrere Konzerte der laufenden Reunion-Tour aussetzen.

In einer Mitteilung wandte sich der Musiker an seine Fans. Darin erklärte er, dass er die geplanten Auftritte in Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney verpassen werde. „Es macht mich wirklich traurig, bei diesen Shows nicht dabei zu sein, aber es geht mir gut und ich werde rechtzeitig für Südamerika wieder zurück sein“, schrieb er auf Instagram.

Der Musiker betonte zugleich, dass er gut auf die Behandlung anspringe und sich auf die Rückkehr freue: Ab dem 15. November will er die Gruppe wieder begleiten, wenn die Südamerika-Tour in Buenos Aires startet und am 23. November in São Paulo endet. Bereits 2022 hatte Arthurs wegen einer Krebserkrankung eine längere Pause einlegen müssen. Damals war bei ihm Tonsillenkrebs diagnostiziert worden, doch nach erfolgreicher Therapie galt er wieder als krebsfrei. Die Band teilte sein Posting als Insta-Story. Dazu schrieb man: „Alles Gute für deine Behandlung, @boneheadspage – wir sehen dich in Südamerika zurück auf der Bühne.“ Wer ihn bei den anstehenden Terminen vertritt, ist bislang nicht bekannt.

Oasis: Boneheads Statement im Wortlaut:

„Anfang dieses Jahres wurde bei mir Prostatakrebs diagnostiziert. Die gute Nachricht ist: Ich spreche sehr gut auf die Behandlung an, was es mir ermöglicht hat, Teil dieser unglaublichen Tour zu sein. Nun muss ich mir für die nächste Phase meiner Behandlung eine geplante Auszeit nehmen, weshalb ich die Konzerte in Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney verpassen werde.

Es macht mich wirklich traurig, bei diesen Shows nicht dabei zu sein. Aber es geht mir gut und ich werde rechtzeitig für Südamerika wieder zurück sein. Wenn ihr in diesem Monat zu den Konzerten geht, wünsche ich euch eine großartige Zeit. Und ich freue mich darauf, im November wieder mit der Band auf der Bühne zu stehen. Bonehead. X“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Band spielt als Nächstes am 12. Oktober in Seoul. Danach stehen am 15. Oktober Tokio und am 19. Oktober Melbourne an. Anschließend folgt ein Auftritt am 21. Oktober in Sydney, bevor es für Oasis im November nach Südamerika geht.

Bonehead gab 2022 bereits Krebs bekannt

Bonehead war bereits 2022 mit einer Krebsdiagnose konfrontiert: Damals wurde bei ihm Mandelkrebs festgestellt, weshalb er mehrere Konzerte mit Liam Gallagher absagen musste. Nur wenige Monate später konnte er jedoch Entwarnung geben: Die Behandlung war erfolgreich verlaufen, eine Untersuchung ergab, dass er krebsfrei war.