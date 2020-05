Das wird Sie auch interessieren





„Scrubs“-Fans war er als stets verzweifelter und fachlich wie auch menschlich heillos überforderter Anwalt Theodore „Ted“ Buckland bekannt – andere wurden vielleicht auch durch seine Musik auf ihn aufmerksam: Nun ist Sam Lloyd im Alter von nur 56 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben. Bereits 2019 wurde bekannt, dass bei Lloyd ein unheilbarer Gehirntumor diagnostiziert wurde. Wie das US-amerikanische Magazin „Variety“ berichtet, war der Krebs auf Lunge, Kiefer, Leber und Wirbelsäule ausgestrahlt.

Sam Lloyd (1963-2020)

Samuel Lloyd wurde am 12. November 1963 in Weston im US-amerikanischen Bundesstaat Vermont geboren. Die Schauspielerei wurde ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt: Sein Vater Sam Lloyd Sr. war ebenfalls Schauspieler – genau wie sein Onkel Christopher Lloyd, der sich als Doc Brown in „Zurück in die Zukunft“ in die Kinogeschichte spielte. Lloyd war ab den 1990er-Jahren in etlichen Serien- und Filmproduktionen zu sehen. Unter anderem hatte er Gastauftritte in „Chaos City“, „The West Wing – Im Zentrum der Macht“ und „New York Cops – NYPD Blue“.

Bekannt wurde Lloyd einem internationalen Publikum ab 2000 als reguläres Ensemblemitglied der Krankenhausserie „Scrubs“. Dort konnte er als Anwalt und menschlicher Boxsack von Chefarzt Dr. Bob Kelso nicht nur sein komödiantisches Talent unter Beweis stellen, sondern auch sein musikalisches Können zeigen. In der Serie war er immer wieder mit seiner A-Capella-Band The Blanks zu sehen – die auch tatsächlich existierte. Lloyd war außerdem in „Modern Family“, „Malcolm Mittendrin“, „Desperate Housewives“ und „Cougar Town“ zu sehen.

„Scrubs“-Kollegen trauern

Weiterlesen Schlagzeuger-Legende Tony Allen ist tot Zach Braff, der in „Scrubs“ den zentralen Charakter Dr. John „J.D.“ Dorian spielte, zollte seinem Kollegen auf Twitter Tribut. „Ruhe in Frieden an einen der lustigsten Schauspieler, mit denen ich je gearbeitet habe. Sam Lloyd brachte mich jedes Mal, wenn wir eine gemeinsame Szene hatten, dazu, laut loszulachen und aus der Rolle zu fallen. Er hätte kein netterer Mensch sein können. Ich werde die Zeit die ich mit dir hatte immer in Ehren halten, Sammy“.