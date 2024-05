Zuletzt empfing die Freiwillige Filmkontrolle die Kollegen von „Plastik im Ohr“ zu Gast im Studio, um gemeinsam die Lieblingsserien „24“ und „Szenen einer Ehe“ zu besprechen.

In dieser Woche schauen Arne Willander und Sassan Niasseri bei Torsten und Olli vorbei. Quid pro Quo! Sassan stellt „Twin Peaks: The Return“ vor (also nur die dritte Staffel) und Olli „Scrubs“.

Außerdem geht es um den „Weißen Hai“.

„Twin Peaks“ und „Scrubs“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hier geht es zu allen „PiO“-Folgen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

FFK-Weiterhören: