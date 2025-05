Sean Combs: So funktioniert die „Shock and Awe“-Taktik der Staatsanwälte

Am ersten Tag des Prozesses gegen Sean Combs wegen Sexhandel und Erpressung erfuhren die Geschworenen, dass der Musikmogul angeblich einen männlichen Escort dazu gezwungen hatte, in den Mund seiner Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura zu urinieren. Wodurch Ventura das Gefühl hatte, zu „ersticken“. Die Geschworenen sahen auch ein Video, in dem Combs Ventura 2016 in einem Hotelflur tritt und schleift .

Video von Hotelattacke als zentrales Beweismittel

Die Staatsanwaltschaft verschwendete keine Zeit und legte einige ihrer anschaulichsten und verstörendsten Beweise vor. Experten sagen, dass dies eine klare taktische Entscheidung war.

Taktik der Staatsanwaltschaft: Schockwirkung als Strategie

„Das ist eine Strategie, die auf Schock und Ehrfurcht („Shock and Awe“) abzielt“, erklärt Mark Chutkow, ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt in Detroit. Chutkow hat sich auf Fälle von Menschenhandel spezialisiert. Er sagte, dass Staatsanwälte im Umgang mit prominenten Angeklagten oft versuchen, ‚positive Gefühle‘ so schnell wie möglich zu zerstören.

„Hier ist [Combs] gutaussehend. Charismatisch. Und seit vielen Jahren in der Gegend von New York bekannt. Sie wollen dieses Bild sofort umkehren. Damit potenzielle Geschworene, die sich noch nicht entschieden haben, ihn skeptischer betrachten“, sagt Chutkow, der jetzt als Prozessanwalt bei Dykema Gossett tätig ist. „Sie wollen wirklich von Anfang an einen Eindruck von ihm vermitteln.“

Chutkow und andere Experten sagen gegenüber Rolling Stone, dass sie davon ausgehen, dass sich die Staatsanwaltschaft während des voraussichtlich achtwöchigen Prozesses so weit wie möglich auf das Überwachungsvideo aus dem Hotel konzentrieren wird.

Zeuge Israel Florez berichtet über Schweigegeldversuch

„Das Problem mit Videos ist, dass man sie nicht wirklich ins Kreuzverhör nehmen kann“, sagt Chutkow. „Im Prozess gegen Derek Chauvin wurde das Video, in dem er sein Knie auf den Hals von George Floyd drückt, zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Verfahrens gezeigt. Das konnte die Verteidigung nicht wirklich widerlegen.“ Chauvin, ein ehemaliger Polizeibeamter aus Minneapolis, wurde am 25. Mai 2020 wegen Mordes an Floyd, einem 46-jährigen schwarzen Mann, verurteilt .

Sicherheitspersonal sagt zu Gewalt und Bestechungsversuch aus

Die Staatsanwaltschaft erwähnte das Video der Hotelattacke in ihrem Eröffnungsplädoyer am Montag. Rief jedoch einen ehemaligen Hotel-Sicherheitsbeamten als ersten Zeugen auf, um das gesamte Video für die Geschworenen abzuspielen. Der Zeuge, Israel Florez, sagte aus, dass er am 5. März 2016 wegen einer „Frau in Not“ in den sechsten Stock des InterContinental Hotels in Los Angeles gerufen worden sei. Der Wachmann beschrieb nicht nur, dass er Ventura mit einer sichtbaren Verletzung gesehen habe. Sondern sagte auch aus, dass Combs ihm einen Batzen Bargeld angeboten habe, damit er schweige. Er sagte, es habe „definitiv“ wie Bestechung gewirkt.

Rechtsexperten analysieren die Strategie der Anklage

„Ich denke, das war strategisch gut durchdacht“, sagt der ehemalige Bundesstaatsanwalt Braid Bailey über die Entscheidung, Florez als ersten Zeugen in den Zeugenstand zu rufen. „Er ist ein unbeteiligter Zeuge, da er nur zum Sicherheitspersonal des Hotels gehört. Er hat nicht unbedingt ein Interesse an dieser Sache. Das ist für die Anklage äußerst hilfreich.“

Braid Bailey: „Ein starker, neutraler Zeuge zum Einstieg“

Bailey sagt, die Erwähnung des angeblichen Geldangebots sei wichtig gewesen. Laut Anklageschrift gegen Combs ist Bestechung einer der Vorwürfe, die laut Staatsanwaltschaft Teil von Combs‘ mutmaßlichem Muster der Erpressung waren. Bailey stimmt zu, dass die frühe Einführung des Videos entscheidend war. „Wenn man mit einem konkreten Beispiel für Gewalt beginnen kann, ist das ein äußerst wirkungsvoller Einstieg. Es wirft sofort ein extrem negatives Licht auf Herrn Combs, das die Geschworenen nur schwer ignorieren können. Das ist nicht unbedingt unüberwindbar. Aber es ist kein Bild, das man den Geschworenen vermitteln möchte“, sagt er.

Gewalt direkt zeigen – eine nachhaltige Wirkung auf Geschworene

Michelle Simpson Tuegel, eine Anwältin, die mehrere Opfer des in Ungnade gefallenen Arztes der US-Turnnationalmannschaft Larry Nassar vertreten hat, sagt, sie sei am Montag von der Eröffnungsrede von Combs‘ Verteidiger Teny Geragos beeindruckt gewesen. In ihrer Ansprache an die Geschworenen sagte Geragos, die Menschen würden vielleicht die Beweise hören. Und zu dem Schluss kommen, dass Combs ein Idiot ist. Aber sie sollten nicht daraus schließen, dass ein auf Video festgehaltener Vorfall „häuslicher“ Gewalt ein Beweis für Sexhandel ist.

Opferanwältin Simpson Tuegel warnt vor Verharmlosung

„Ich halte ihre Darstellung von [Combs] als jemand, der versucht, Verantwortung zu übernehmen, als einen komplizierten Mann, der sich möglicherweise der häuslichen Gewalt schuldig gemacht hat, aber kein Sexhändler ist, für eine wirklich gefährliche Position“, sagt Simpson Tuegel. „Zu sagen, dass häusliche Gewalt völlig unabhängig von sexueller Gewalt ist, entspricht in den meisten Fällen einfach nicht der Realität. Es gibt Überschneidungen zwischen häuslicher Gewalt, Sexhandel und sexuellen Übergriffen.“

Zweiter Zeuge: Männlicher Sexarbeiter sagt gegen Combs aus

Simpson Tuegel weist auch auf die Entscheidung der Staatsanwaltschaft hin, am Montagnachmittag einen männlichen Sexarbeiter als zweiten Zeugen in ihrem Fall aufzurufen. Sie sagt, dies habe dazu beigetragen, „den Kontext für das Gesamtbild dieses angeblich stattfindenden kommerziellen Sexgeschäfts zu schaffen“. Der Zeuge, Daniel Phillip, sagte aus, dass er für Sex mit Ventura bezahlt wurde. Und dass er einmal miterlebt habe, wie ein wütender Combs eine Flasche nach Ventura geworfen habe, bevor er sie in einen anderen Raum gezogen und angeblich geschlagen habe.

„Das zeigt, dass die Beziehung von Missbrauch, Gewalt und Einschüchterung geprägt war. Was wichtig ist, weil die Verteidigung versucht hat, darzustellen, dass sie sich bewusst für diese Beziehung entschieden habe“, sagt Simpson Tuegel. „Ich denke, dass die Geschworenen jetzt ein besseres Verständnis dafür haben, dass es Menschen gibt, die in Beziehungen bleiben, obwohl sie Opfer sind. Und dass dies nicht ganz ihre eigene Entscheidung ist. In diesem Moment haben sie nicht das Gefühl, dass sie gehen können. Und die Gewalt, die Einschüchterung und die Drohungen werden durch jemanden mit den Ressourcen und der Macht, über die Sean Combs verfügte, noch verstärkt.“

Macht, Kontrolle und Angst: Ventura konnte nicht einfach gehen

Die Experten, die mit Rolling Stone gesprochen haben, sind sich einig, dass beide Seiten noch viel Zeit haben, um zusätzliche Beweise vorzulegen. Und bei den Geschworenen zu punkten. Vieles ist noch unbekannt. Aber wenn alles nach Plan verläuft, wird Ventura voraussichtlich diese Woche als Starzeugin der Anklage in den Zeugenstand treten.

Weitere Anklagen und die entscheidende Rolle der Jury

Der 55-jährige Combs wurde im September verhaftet und angeklagt. Er hat sich nicht schuldig bekannt. Die ursprüngliche Anklageschrift entsprach weitgehend der sensationellen Klage wegen Sexhandels , die Ventura im November 2023 eingereicht hatte. Die Staatsanwaltschaft hat seitdem weitere Anklagepunkte wegen Sexhandels und Transport zum Zwecke der Prostitution im Zusammenhang mit einem weiteren mutmaßlichen Opfer hinzugefügt. Das Opfer 2 wurde am Montag von der Staatsanwaltschaft unter dem Pseudonym Jane identifiziert.