Sechs neue Kläger gegen Sean „Diddy“ Combs – darunter ein Teenager

Der Anwalt aus Houston, der eine Flut neuer Klagen gegen Sean „Diddy“ Combs ankündigte, reichte am Montag seine ersten Klagen im Namen von zwei Jane Does und vier John Does ein. Die behaupten, zwischen 1995 und 2021 Opfer gewalttätiger sexueller Übergriffe geworden zu sein. Ein Kläger gibt an, er sei 16 Jahre alt gewesen, als Combs ihn angeblich auf einer der berühmten „White Partys“ des Moguls angegriffen habe.

Der leitende Anwalt hinter den Klagen, Tony Buzbee, gab kürzlich bekannt, dass er 120 Personen vertritt, die von Combs sexuellen Missbrauch beklagen. Die sechs neuen Klagen, die im Southern District of New York gemäß dem Victims of Gender-Motivated Violence Protection Act der Stadt eingereicht wurden, beinhalten Vorwürfe, Combs habe die Kläger unter Drogen gesetzt, vergewaltigt. Und mit dem Tod bedroht.

Vertreter von Combs reagierten nicht sofort auf eine am Montag gesendete Bitte um Stellungnahme.

Ein Mann namens John Doe, der jetzt in North Carolina lebt, ist der erste minderjährige Mann, der Combs des sexuellen Übergriffs beschuldigt. Er behauptet, er sei 16 Jahre alt gewesen, als er 1998 über eine gemeinsame Verbindung zu einer der legendären White Partys von Combs in den Hamptons eingeladen wurde.

„Willst du nicht ins Geschäft einsteigen?“

Doe behauptet, dass er Combs während der Veranstaltung zufällig getroffen habe und ein Foto mit dem Gründer von Bad Boy Entertainment gemacht habe, das in der Klage enthalten war. Sie begannen, über Does Interesse an der Musikindustrie zu sprechen, und begaben sich in einen privaten Bereich, wo das Gespräch „eine unerwartete Wendung zum Schlechten nahm“, heißt es in der Klage. Combs soll Doe aufgefordert haben, „die Hosen runterzulassen“, und gesagt haben: „Willst du nicht ins Geschäft einsteigen?“

In der Klage wird behauptet, dass Combs dann „John Does Penis und Genitalien mit der Hand ergriff“ und begann, die Genitalien des Teenagers zu „quetschen und zu betasten“. Danach soll Combs Doe angeblich gesagt haben, dass seine „Leute sich melden würden“. Die angebliche Begegnung „demütigt und beschämt weiterhin“, heißt es in Does Klage.

Eine Jugendliche behauptet, sie sei 2004 von Combs angegriffen worden. Eine Jane Doe gibt an, sie sei eine 19-jährige College-Studentin gewesen, als sie Combs bei einem Fotoshooting für Combs‘ Musikgruppe Da Band kennengelernt habe.

Sie behauptet, Combs habe sie und eine Freundin zu einer Afterparty eingeladen, sie aber gebeten, zuerst in seinem Hotelzimmer im Manhattan Marriott vorbeizuschauen. Laut der 19-seitigen Beschwerde habe jemand aus Combs‘ Gefolge die Frauen „plötzlich gepackt“ und sie in einem separaten Raum mit Combs isoliert, während er ihnen angeblich sagte: „Ihr wisst, warum ihr hier seid.“

„ … Sonst würde er sie beide töten lassen“

Die Jane Doe behauptet, Combs habe die Frauen angewiesen, mehr Getränke und Kokain zu sich zu nehmen, die er für sie auf einem Tisch vorbereitet hatte. „Combs wurde allmählich aggressiver gegenüber den beiden Frauen und begann schließlich, sie ohne ihre Zustimmung gewaltsam zu berühren“, heißt es in der Klage. „Als sie sich widersetzten, befahl Combs der Freundin von Frau Doe, Oralsex mit ihm zu haben, sonst würde er sie beide töten lassen.“

Die Frau sagt, dass Combs ihre Versuche, sich zu wehren, ignorierte und sie unter Androhung von Gewalt zwang, sich auszuziehen. „Sobald sie ausgezogen war, zwang sich Combs auf sie und begann, sie sexuell zu missbrauchen. Combs betatschte, belästigte und vergewaltigte Frau Doe schließlich, während sie ihn anflehte, aufzuhören“, heißt es in der Klage.

Laut der Beschwerde sagte Combs der Frau, er würde den Raum verlassen, aber sie müsse allein im Dunkeln bleiben, ‚sonst würde sie getötet werden‘. Nach 30 Minuten sagte ihr ein Sicherheitsbeamter, sie könne gehen, und sie floh aus dem Hotel, heißt es in ihrer Klage.

Ecstasy angeboten worden

Eine dritte Klage kam von einem in Georgia ansässigen John Doe, der behauptet, er sei im Oktober 2021 zu einer von Combs veranstalteten Party in New York City eingeladen worden. Nachdem er von Mitarbeitern von Combs am Flughafen abgeholt worden war, sei er auf der Branchenveranstaltung angekommen, wo ihm von Mitarbeitern von Combs Ecstasy angeboten worden sei, das er jedoch abgelehnt habe.

Nachdem er jedoch etwas getrunken hatte, von dem er annahm, dass es sich nur um ein alkoholisches Getränk handelte, behauptet der Mann, dass sich der Raum zu drehen begann und er die Orientierung verlor. „In einem Zustand der Verwirrung versuchte er, sich aus der Situation zu entfernen und einen sicheren Ort aufzusuchen“, heißt es in der Klage. „Als [Doe] versuchte zu gehen, forderte ihn eine männliche Stimme auf, ‚durchzuhalten‘, und er versprach, ihm zu helfen.“

„Von mindestens drei Männern missbraucht“

Doe behauptet, er sei gelähmt in einem Schlafzimmer aufgewacht und unfähig gewesen, sich zu „bewegen, zu sprechen oder sich zu wehren“. „Er erinnerte sich deutlich daran, Combs während des Übergriffs einmal nackt über sich gesehen zu haben“, heißt es in der Klage. „Während dieser Zeit wurde der Kläger von mindestens drei Männern missbraucht.“

Der Mann beschrieb die Nacht als ‚lebensverändernd‘ und sagt, er habe sich weiterhin in Therapie begeben, um von dem traumatischen Ereignis zu heilen. Er klagt wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs, Körperverletzung und Tätlichkeit.

Die vierte Klage kam von einem Unbekannten, der behauptet, Combs habe ihn im Mai 2008 in Macys Flagship-Kaufhaus in Manhattan sexuell belästigt. Der Mann behauptet, er habe als Berater für Ecko Clothing gearbeitet – einen Konkurrenten von Combs‘ Sean John-Linie – und sagt, er habe Combs zuvor bei zahlreichen Gelegenheiten getroffen.

„Lutsch meinen Schwanz, Ecko“

Doe, der jetzt in Ohio lebt, behauptet, er habe sich im Lagerraum von Macy’s aufgehalten, als Combs mit drei Bodyguards den Raum betrat. Doe behauptet, er sei plötzlich in den Nacken geschlagen worden und auf die Knie gefallen. „Combs näherte sich dem Kläger, während dieser noch auf Händen und Knien lag, und sagte: ‚Lutsch meinen Schwanz, Ecko‘, wobei er sich auf die Modelinie bezog, für die der Kläger arbeitete“, heißt es in der Klage. „Combs zwang daraufhin seinen Penis in den Mund des Klägers und vergewaltigte den Kläger gewaltsam und brutal oral.“

Der Mann behauptet, dass Combs und seine Leibwächter ihm gegenüber Drohungen ausgesprochen hätten, bevor sie den Lagerraum verließen. Combs verteilte dann auf der Verkaufsfläche von Macy’s Sean-Jean-Waren, „als wäre nichts passiert“, heißt es in der Klage weiter. Doe behauptet, dass er zwar versucht habe, den mutmaßlichen Angriff dem Sicherheitspersonal von Macy’s zu melden, aber nichts unternommen wurde und er später von Ecko entlassen wurde.

In einer fünften Klage behauptet ein John Doe, er sei auch auf einer der White Partys von Combs sexuell belästigt worden. Der Mann behauptet, dass MASS Security ihn für die Veranstaltung in den Hamptons im August 2006 angeheuert habe, wo Combs ihn angeblich begrüßte und ihm die ganze Nacht über alkoholische Getränke anbot.

‚Alles wird gut“

Beim zweiten Drink fühlte sich der Mann „extrem krank und lehnte sich zur Unterstützung an seinen Truck“, später behauptete er, er habe geglaubt, das Getränk sei mit Drogen versetzt. Während sich der Sicherheitsmann krank fühlte, soll Combs sich ihm genähert und „[ihn] in einen offenen Van gestoßen“ haben. In der Klage wird behauptet, Combs habe den Mann festgehalten und „überwältigt“, der „aufgrund der Wirkung der Drogen in seinem Körper um seine Flucht kämpfte“.

Combs soll den Mann sexuell missbraucht haben, heißt es in der Klage, „während er die Hilferufe des Klägers immer wieder mit den Worten ‚Alles wird gut‘ abtat.“ In den Jahren, in denen der Mann sagt, dass er sich als „typisch amerikanischer Typ“ betrachtet, vergeht kein Tag, an dem er nicht an den traumatischen Vorfall denkt.

Die sechste Klage kam von einer unbekannten Frau, die behauptet, im Juni 1995 an einer Promo-Party für das Musikvideo „One More Chance“ von The Notorious B.I.G. auf dem Elks Plaza teilgenommen zu haben. Während sie mit Freunden tanzte, habe Combs Interesse an ihr gezeigt und sie gebeten, sich irgendwo unter vier Augen mit ihr zu unterhalten. Sie willigte ein, und sie gingen in eine Toilette, wo Combs angeblich begann, die Frau zu küssen.

„Da sie sich unwohl und verwirrt fühlte, bat [Doe] ihn, es langsamer angehen zu lassen, da sie ihrer Meinung nach zum Reden dort waren“, heißt es in der Klage. „Stattdessen machte Combs aggressiv weiter. Als [Doe] versuchte, sich zurückzuziehen, schlug er sie heftig, schlug ihren Kopf gegen die Wand und ließ sie zu Boden fallen.“

„Rechtswidrige Gewalttaten, einschließlich sexueller Gewalt“

Doe behauptet, dass Combs sie erneut schlug, bevor er sie sexuell missbrauchte. Danach soll er ihr gedroht haben: „Du erzählst besser niemandem davon, sonst verschwindest du.“ Die Frau beschreibt sich selbst als „emotional am Boden zerstört“ nach dem mutmaßlichen Angriff und gibt an, dass sie seitdem Nachrichten über Combs meidet, weil sie dadurch traumatische Erinnerungen auslöst.

Die sechs neuen Klagen folgen auf ein Dutzend weiterer Beschwerden, die im letzten Jahr eingereicht wurden und in denen behauptet wird, Combs habe Menschen während seiner Blütezeit als Hip-Hop-Mogul sexuell missbraucht. Die Flut von Klagen begann mit der brisanten Vergewaltigungs- und Sexhandelsklage, die seine Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura im vergangenen November gegen Combs einreichte. Es folgten schnell mehrere weitere Ankläger und eine strafrechtliche Untersuchung, die letzten Monat zur Anklage von Combs durch eine Grand Jury führte.

Der 54-jährige Combs wurde am 16. September in Manhattan wegen Erpressung und Sexhandels verhaftet. In der 14-seitigen Anklageschrift heißt es, Combs habe ein kriminelles Unternehmen geführt, das „rechtswidrige Gewalttaten, einschließlich sexueller Gewalt“, zwischenstaatliche Transporte zum Zwecke der Prostitution, Drogenhandel, Brandstiftung, Bestechung, Entführung und Behinderung der Justiz begangen habe.

„Gehorsam und gefügig“

Die Staatsanwälte sagten, eine Hauptfunktion des mutmaßlichen Unternehmens sei es gewesen, „weibliche Opfer in den Dunstkreis von Combs zu locken, oft unter dem Vorwand einer romantischen Beziehung“, und dann „Gewalt, Androhung von Gewalt und Nötigung“ einzusetzen, um die Opfer dazu zu bringen, sich auf „aufwändige und inszenierte Sex-Performances“ einzulassen, die Combs als „Freak-Offs“ bezeichnete. Die ausgedehnten sexuellen Handlungen, an denen oft kommerzielle Sexarbeiterinnen beteiligt waren, dauerten manchmal mehrere Tage, sagten sie. Combs soll angeblich Drogen an seine mutmaßlichen Opfer verteilt haben, um sie „gehorsam und gefügig“ zu halten, so die Staatsanwaltschaft.

Combs hat sich in der Anklageschrift nicht schuldig bekannt und ihm wurde eine Kaution verweigert. Letzte Woche setzte ein Richter einen Verhandlungstermin für Mai 2025 fest.

„Wir werden die Anschuldigungen in den eingereichten Beschwerden für sich selbst sprechen lassen und uns dafür einsetzen, dass Gerechtigkeit geübt wird“, sagte Anwalt Tony Buzbee in einer Erklärung.

„Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Wochen noch viele weitere Fälle einreichen werden, in denen Herr Combs und andere als Angeklagte benannt werden, während wir weiterhin Beweise sammeln und die Einreichungen vorbereiten.“