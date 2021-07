Serie des Monats August 2021: „Ich und die Anderen“ – Staffel 1

Den Erfinder des Aufsehen erregenden Zehnteilers, Little Marvin, treibt vor allem eine Frage um: Wie viel hat sich seit den 50er-Jahren tatsächlich verändert?

Das gelobte Land: so sieht es also aus. Einladend auf den ersten Blick, beängstigend auf den zweiten. Die Familie Emory zieht nach Kalifornien, um ein neues Leben zu beginnen – doch konfrontiert werden sie mit den ewig alten Vorurteilen, mit Hass und Argwohn. Es ist 1953, die Emorys sind Schwarze, die in einer weißen Siedlung ein Haus kaufen. Den rassistischen Terror, den sie erleben, überhöht der Erfinder, Produzent und Regisseur der Serie, Litte Marvin, auch noch durch klassische Horror-Szenen. Grausame Realität und gar nicht so viel grausamere übernatürliche Phänomene steigern sich bei „Them“ (Amazon Prime) bis ins fast Unerträgliche. Little…