Shane MacGowans Frau feiert fünf Jahre Ehe und Krankenhausentlassung des Gatten

The-Pogues-Sänger Shane MacGowan ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem er im Dezember 2022 wegen seiner potenziell lebensbedrohlichen Enzephalitis-Erkrankung dort eingeliefert wurde. Eine weitere gute Neuigkeit aus dem Hause MacGowan: Seine Frau Victoria Mary Clarke teilte via Social Media mit, dass sie inzwischen ihr fünftes Ehe-Jubiläum feiern würden.

Victoria Mary Clarke feiert die Liebe und das Durchhaltevermögen

Obwohl die Journalistin und der heute 65-jährige Singer-Songwriter seit mehreren Jahrzehnten zusammen sind, gaben sie sich erst im November 2018 in Kopenhagen, Dänemark, das Ja-Wort. Und um diesen fünften Hochzeitstag mit ihrem Mann gebührend zu zelebrieren, veröffentlichte Clarke ein Foto vom Hochzeitstag via Instagram.

In dem Instagram-Beitrag vom Sonntag (26. November) teilte Clarke ein Bild, auf dem sie in einem roten Kleid lachend zu sehen ist, während MacGowan zurücklächelt. Die 57-Jährige schrieb zu dem Foto: „Dies ist eines meiner Lieblingsbilder von unserer Hochzeit vor genau fünf Jahren. Nach Kopenhagen zu kommen war eine ziemliche Leistung, und ich denke, einfach all die Dinge zu überstehen, die wir alle durchgemacht haben, um am Leben zu sein, war eine enorme Leistung!“

Sie fügte hinzu: „Es war wunderschön, so viel Liebe zu spüren“, und dankte im Anschluss einzelnen Leuten für ihre Unterstützung.