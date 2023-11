Kiss: Paul Stanley hatte Angst, an der Grippe zu sterben

Kiss betraten am Samstagabend (25. November) wieder die Bühne, nachdem der grippale Effekt von Paul Stanley die Gruppe zuvor dazu zwang, drei der letzten acht Shows ihrer Abschiedstour abzusagen. Darunter das Konzert am Freitag (24. November) in Knoxville, Tennessee. Dazu gab es auf Social Media folgende Erklärung: „Aufgrund einer unvorhergesehenen Krankheit in der Band können wir heute Abend nicht auftreten. Rückerstattungen werden an der Vorverkaufsstelle erhältlich sein.“

Vor dem Gig in Indianapolis erläuterte Stanley in einer Fragerunde während des Soundchecks das Ausmaß seiner Krankheit mit den Worten: „Sie wissen, ich habe Shows mit gebrochenen Rippen gemacht, ich habe Shows Fieber gemacht. Dieses Mal habe ich mich buchstäblich gefragt, ob es meine Zeit ist. Aber wie auch immer, ich bin hier, und es ist fantastisch.“

Es ist nicht zu erwarten, dass die abgesagten Auftritte nachgeholt werden, da Kiss ihre Abschiedstournee Anfang Dezember beenden wollen.

Paul Stanley ist wieder auf der Bühne

„Ich habe alles Mögliche getan, um auf die Bühne zurückzukommen und Teil der unglaublichen zweieinhalbstündigen Feier zu sein, die wir geplant hatten, aber diese Grippe hat es unmöglich gemacht“, schrieb Stanley auf seinem Instagram-Profil zu den Absagen und veröffentlichte ein Foto aus dem Krankenbett, in dem er am Tropf hängt.

Die Band konnte des Weiteren ihre Show am Sonntag (26. November) in Indianapolis wieder wie geplant aufführen.

Die letzten Konzerte von Kiss werden am 2. Dezember mit einem großen Auftritt in der Stadt enden, in der für die Rockband alles begann: New York City ist seit mehr als vier Jahrzehnten ein Teil des Ethos und der Geschichte der Gruppe. So wird das Finale auf der Bühne des berühmten Madison Square Garden in New York ausgetragen.