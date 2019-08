Sheryl Crow hat während ihrer Zeit mit Michael Jackson „seltsame Dinge gesehen“

Seit Veröffentlichung der HBO-Doku „Leaving Neverland“ gab es immer mehr kritische Stimmen gegen Michael Jackson. Nun äußerte sich seine Schwester Janet erneut zu den Missbrauchsvorwürfen gegen den verstorbenen Popstar.

In einem Interview mit der „Sunday Times“ gab Janet Jackson erneut ihre Einschätzung zu den Auswirkungen der Missbrauchsvorwürfe gegen ihren Bruder Michael Jackson ab. Noch zu Lebzeiten war der „King of Pop“ mehrfach beschuldigt worden, sich an Kindern vergangen zu haben und stand aus diesem Grund 2005 erstmals vor Gericht. Erste Gerüchte hatte es allerdings schon zu Beginn der Neunziger gegeben. Nachdem die Vorwürfe gegen den Musiker in den letzten Jahren in den Hintergrund gerückt waren, löste die Anfang des Jahres erschienene Dokumentation „Leaving Neverland“ weltweit hitzige Debatten aus. Der von HBO produzierte Film arbeitet die Geschichte der vermeintlichen Opfer Wade…