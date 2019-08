Lisa Marie Presley schreibt an großem Enthüllungsbuch zu Michael Jackson

Zehn Jahre nachdem der Popstar überraschend verstarb, werden nun die rätselhaften Umstände seines Todes in der Dokumentation „Killing Michael Jackson“ neu aufgerollt.

Selbst Jahre nach Michael Jacksons Tod herrscht noch Unklarheit über die genauen Gründe, die 2009 zu seinem Ableben führten. Auf diese soll nun in der von der britischen Firma Zig Zag produzierten Dokumentation „Killing Michael Jackson“ neues Licht geworfen werden. Der TV-Riese Discovery Networks erstand die Rechte an der Dokumentation, um sie bald international auf Kanälen in Italien, Polen und auch Deutschland ausstrahlen zu können. Im Fokus des einstündigen Beitrags stehen die drei Kriminalbeamten Orlando Martinez, Dan Myers und Scott Smith, die damaligen Leiter der Ermittlungen rund um den Tod Jacksons. Tonbandaufnahmen von Michael Jacksons Leibarzt Martinez, Myers und Smith…