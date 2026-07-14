Sienna Spiro performt eindringliche Single „Great Expectation“ in der „Tonight Show“
Der Song stammt vom Debütalbum „Visitor“ der britischen Sängerin – jetzt auch live bei Jimmy Fallon zu sehen.
Sienna Spiro war zu Gast in der „Tonight Show“ und performte ihren Song „Great Expectation“ – begleitet von einer Live-Band und zwei Background-Sängerinnen. Die britische Sängerin lieferte eine verführerisch-leidenschaftliche Interpretation des hymnischen Tracks.
„Great Expectation“ stammt von Spiros Debütalbum „Visitor“, das Anfang dieses Monats erschienen ist. Zum Veröffentlichungstag teilte sie ein Musikvideo zu „Great Expectation“, dessen Ästhetik sich direkt in ihrem Auftritt in der „Tonight Show“ widerspiegelt – inklusive des roten und weißen Hintergrunds.
ROLLING STONE schrieb in einer Rezension über das Album: „Sie singt mit einer Intensität, die zeigt, wie sehr ihr die Geschichten am Herzen liegen, die sie erzählt. Die Wut, die Traurigkeit und der Zynismus sind der Treibstoff dieser Performances – am stärksten auf dem herausragenden ‚Great Expectations‘.“
Warten, das nie endet
Spiro erklärte über den Song: „‚Great Expectation‘ handelt von einer Zeit, als ich eine Weile in New York lebte und mit jemandem sprach, der immer wieder sagte, er würde mich besuchen kommen. Jeden Morgen ging ich die Treppe des Apartments hinunter und glaubte für einen Moment tatsächlich, er würde draußen warten. Dann verbrachte ich die nächsten fünf Minuten damit, die Straße entlangzulaufen und mir vorzustellen, was ich sagen würde, wie es sich anfühlen würde, was passieren würde, wenn er wirklich da wäre. Er kam nie.“
Sie fuhr fort: „Der Song wurde weniger über diese Person und mehr über die Erwartung an sich. Ob sie etwas Schönes ist oder nur eine Art, sich auf Enttäuschung vorzubereiten. Ich habe diesen Song geschrieben, weil ich im Grunde wusste, dass er nie das sein würde, was ich mir von ihm erhoffte – und dass es mit der Vorstellung von ihm zu leben sicherer war als gar nichts.“
Spiro war bereits im Januar in der „Tonight Show“ zu Gast und performte damals ihren Song „Die on This Hill“. Der Track begeisterte Moderator Jimmy Fallon so sehr, dass er live auf Sendung ausrief: „You are fantastic!“
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