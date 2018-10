Slash hatte seine Zweifel an der Kombination von AC/DC und Axl Rose

Die Veranstalter eines Gitarrenfestivals wollten den Rekord mit den meisten gitarrenspielenden Menschen auf einem Fleck mit AC/DCs Hard-Rock-Hit brechen – mit Erfolg

Australien ist bekannt für manch kuriose Veranstaltungen – dieser musikalische Gitarristen-Flashmob wird möglicherweise sogar in die Geschichte eingehen. Bei einem Weltrekord-Versuch beim Sydney Guitar Festivals sollten möglichst viele Musiker gleichzeitig einen bestimmten Song auf E-Gitarre spielen. Die Veranstalter entschieden sich für den Hard-Rock-Klassiker „Highway to Hell“. Ein besonderer Tribut an AC/DC, natürlich eine der bekanntesten Bands des Kontinents. Insgesamt 457 Gitarrenbegeisterte kamen am Nachmittag zusammen und übertrafen damit haushoch die Teilnehmerzahl des alten Rekordträgers – im Jahr 2013 versammelten sich in Indien 368 Gitarristen und spielten „Knocking On Heaven's Door“ der Guns N' Roses. Frauen und Männer jeden Alters trafen sich…