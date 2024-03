Slash über Features mit Brian Johnson und Steven Tyler

Slash hat neue Einblicke in sein kommendes Album geteilt. So erzählte der Guns-N’-Roses-Gitarrist, wie es für sein Solo-Debüt zu der Zusammenarbeit mit Brian Johnson und Steven Tyler kam.

Brian Johnson ist Fan von Howlin’ Wolf

Kürzlich erschien mit dem Howlin’-Wolf-Cover „Killing Floor“ die erste Single von Slashs Album „Orgy Of The Damned“. AC/DC-Frontmann Brian Johnson übernimmt dort den Gesang, während Aerosmiths Steven Tyler Passagen an der Mundharmonika beisteuert. Im Gespräch mit „Audacy’s Check In“ berichtete Slash vom Weg dorthin. „Ich hatte den Song und habe darüber nachgedacht, wer das mit mir machen sollte“, sagte er. „Brian kam mir zuerst in den Kopf. Ich kenne Brian jetzt schon sehr lange und er hat einfach diese tolle reibende Stimme. Ich habe ihn angerufen und es stellte sich heraus, dass er ein verdammt großer Howlin’-Wolf-Fan ist.“

Hier die erste Slash-Solo-Single anhören:

Ein weiterer Zufall ergab sich: „Brian erzählte mir auch, dass er gerade an etwas arbeite, für das er eine Art Blues-Orchester zusammenstelle“, so Slash. „Er hat sich gefreut, ausgerechnet diesen Song mit mir aufzunehmen. Das ist der Schlüssel: Wenn man diese großen Künstler wegen eines Covers anruft, sollte der Song auch zu ihnen sprechen und für sie Bedeutung tragen, nicht nur für einen selbst. So war das mit Brian. Er meinte: ‚Oh, verdammt großartig. Lass uns das machen!‘“

Das Interview im voller Länge:

Slash: „Das war sehr spontan“

Die erste Single von Slashs erstem Solo-Album beinhaltet außerdem ein weiteres namhaftes Feature. Neben Brian Johnson ist Aerosmith-Sänger Steven Tyler dabei – wenn auch nicht mit Gesang. Stattdessen spielt er die Mundharmonika. „Das war sehr spontan“, erinnerte sich Slash im Interview. „Er kam entweder, um etwas aufzunehmen, oder hatte zufällig eine Mundharmonika dabei. Jedenfalls habe ich ihm den Song vorgespielt und er meinte: ‚Das ist toll.‘“ Der Gitarrist führte seine Erzählungen von den Aufnahmen fort: „Er war in dem Moment einfach inspiriert. Es ist super, wenn man sowas einfangen kann, vor allem heutzutage, wo die Leute so keine Alben mehr machen. Alles ist so durchdacht und kultiviert und homogenisiert und produziert, aber mein Song entstand aus dem Stegreif.“

Brian Johnson und Steven Tyler werden nicht die einzigen Gäste auf „Orgy Of The Damned“ bleiben. Als Slash sein Solo-Debüt Anfang des Monats ankündigte, wurde auch eine Reihe an Features bekannt. Darunter sind unter anderem Iggy Pop, Chris Stapleton, Demi Lovato, Dorothy und Paul Rodgers. Auch weitere Cover werden neben „Killing Floor“ vertreten sein, so etwa Robert Johnsons „Crossroad Blues“ oder Albert Kings „Born Under A Bad Sign“. Das Album erscheint am 17. Mai.