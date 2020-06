Creedence Clearwater Revivals „Cosmo's Factory“ wird 50 Jahre alt. Zum Jubiläum der Erstveröffentlichung erscheint das Album auf Vinyl im Half Speed Mastering.

Creedence Clearwater Revivals fünftes Album „Cosmo's Factory“ feiert seinen 50. Geburtstag. Zur Feier der Erstveröffentlichung bringt Craft Recordings am 14. August 2020 eine neu gemasterte Jubiläumsedition auf Heavyweight-Vinyl heraus, im Half-Speed Mastering. Dazu in Tip-On-Cover, das dem Original-Packaging von 1970 nachempfunden ist. „Cosmo’s Factory“ erschien am 16. Juli 1970 als das fünfte Studioalbum von Creedence Clearwater Revival. Benannt war es nach dem Spitznamen von Schlagzeuger Doug „Cosmo“ Clifford, der wiederum den Proberaum der Band in jenen Tagen als „The Factory“ (dt. Die Fabrik) bezeichnete. Das Album sollte ihnen nicht nur die zweite Nummer 1 in ihrer eigenen Heimat spendieren, sondern…