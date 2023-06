Slipknot ersetzt Craig Jones - Neues Mitglied bei Slipknot

Und wieder einer weniger. Erst am Mittwoch (7. Juni) verkündeten Slipknot, dass ihr Perkussionist Shawn „Clown” Crahan nicht auf der kommenden Tour dabei sein wird. Auf ihrem Twitter-Account veröffentlichten sie ein Statement von Clown persönlich, in dem er den Grund für seine Abwesenheit nennt. Wegen gesundheitlicher Probleme seiner Frau kann er nicht an der Tour teilnehmen: „Hallo an alle unsere Fans, hier ist der Clown. Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um allen mitzuteilen, dass ich zu Hause bin, um meine Frau bei einigen gesundheitlichen Problemen zu unterstützen, und dass ich so bald wie möglich wieder auf Tour sein werde.”

Hello to all of our fans, it’s the clown. I would like to take a moment to tell everyone that I’m back home supporting my wife through some health issues, and I’ll be back on the road as soon as I can.

We’ve been through this before and as always, we appreciate the love and… pic.twitter.com/ZpF0EsJIv9

— Slipknot (@slipknot) June 7, 2023