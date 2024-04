Pam Grier über Snoop Dogg: „Er fiel auf den voll-urinierten Boden“

Snoop Dogg soll Pam Grier angehimmelt und vergöttert haben. Womöglich war er deshalb so nervös, dass er sogar in Ohnmacht fiel. Die Blaxpolitation-Ikone („Foxy Brown“, „Jackie Brown“) äußerte sich in Andy Cohens Show „Watch What Happens Live“ zu ihrer ersten Begegnung mit Snoop Dogg. Der Rapper und Schauspieler brachte das Thema Anfang des Jahres bei seinem Auftritt in der „Jennifer Hudson Show“ selbst ins Rollen – behielt damals aber anscheinend ein paar interessante Details für sich.

Pam Grier über Snoop Dogg: „Er wurde bleich“

Andy Cohen ist dafür bekannt, brisante und manchmal sogar provokante Fragen zu stellen, um seinen Gästen lustige Geschichten zu entlocken. In der Folge mit Pam Grier kommt so eine Frage allerdings nicht von ihm, sondern von einer zugeschalteten Zuschauerin. Die wollte nämlich wissen, wie das Kennenlernen zwischen Snoop Dogg und ihr am Set von „Bones“ im Jahr 2001 wirklich war.

Hier könnt ihr die Folge nachsehen

Über den Kennenlernmoment mit Snoop Dogg sagt die Schauspielerin: „Er wurde bleich, stand auf und watschelte zur Männertoilette. Ich sagte: ,Gehts ihm gut?‘ Er ging rein, fiel auf den vollruinierten Boden und wurde bewusstlos“, erinnert sich die heute 74-jährige.

Ganz so detailliert hatte Snoop Dogg die Geschichte nicht erzählt. Von ihm hieß es lediglich: „Ich setzte mich hin und sie setzte sich direkt neben mich und fing an, mit mir zu reden. Mein Herz schlug schneller. ,Ich höre, was du sagst, Pam. Gib mir eine Minute“, habe er sich gedacht, als er auf dem Klo verschwand.

So unangenehm das Aufeinandertreffen für Snoop damals auch war, Pam fühlte sich von dem Kennenlern-Fail trotzdem irgendwie geschmeichelt. „Ich wusste nicht, dass ich so einen Effekt auf ihn haben würde. Er ist so eine liebenswürdige Person, ich konnte mir nicht vorstellen, dass er im Urin liegen würde“, sagte sie.

Pam Grier wurde vor allem durch ihre Rollen in „Coffy“ (1973), „Foxy Brown“ (1974) und jenem „Jackie Brown“ (1997) berühmt, in dem sie mit Regisseur Quentin Tarantino zusammenarbeitete.