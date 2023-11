Lily-Rose Depp: Bodyshaming-Kommentare wegen sichtbaren Nippeln

Foto: Getty Images for Air Mail/Warner, Victor Boyko. All rights reserved.

Lily-Rose Depp hat auf Instagram eine Reihe an Fotos veröffentlicht, auf denen sie in verschwommenen Licht in einer Küche zu sehen ist. Dabei trägt sie kniehohe Strümpfe, einen beigen Rüschen-Rock und ein graues, enges Poloshirt. Viele ihrer Follower:innen sind empört über die Bilder und teilen sich mit harten Worten in der Instagram-Kommentarspalte mit. Warum sie empört sind? Die Schauspielerin zeigt viel Haut auf den Fotos und durch das Shirt sind ihre Brustwarzen zu erkennen.

Beinahe 7.000 Kommentare haben sich bereits unter der Bilder-Reihe zusammengefunden – viele davon haben über Tausende Likes. Nachdem die Fotos online gingen, dauerte es nicht lange und es sammelten sich Bodyshaming-Kommentare unter dem Beitrag. „Das muss für ihre Familie unangenehm sein“, heißt es etwa. Oder auch: „Ich habe das Gefühl, das ist im Grunde genommen Pornografie 💀💀💀“ und „Ich bin angewidert, nachdem ich diese Bilder gesehen habe“. Ein anderer Kommentar: „Nichts an diesen Fotos ist schön oder künstlerisch! Weder die sehr anzüglichen Posen, noch der Körper, noch die Wahl der Kleidung, noch dieser Ausdruck auf diesem blassen Gesicht! Schade, dass man sich in diesem Alter so in den sozialen Netzwerken zeigt!“

Nachdem immer mehr Hass-Kommentare unter den Bildern der 24-Jährigen zu lesen waren, wurden auch mehr Fans darauf aufmerksam und setzten sich für Lily-Rose Depp ein. Eine Followerin lässt etwa verlauten: „Anscheinend reicht es aus, eine gute Knochenstruktur und ein niedliches Outfit zu haben, um auf Instagram gnadenlos gemobbt zu werden. Die Menschen machen mich traurig. Hier handelt es sich um eine wunderschöne Frau, die sich in ihrer Haut wohlfühlt“. Eine andere appelliert: „Liebe es, wie schnell Menschen eine Frau verurteilen, wenn sie ihre Nippel nicht versteckt, während Männer sie jederzeit zeigen können und das akzeptiert wird. Unsere Brustwarzen haben immerhin einen tatsächlichen Zweck. Warum sollten wir diejenigen sein, die sie verbergen müssen?“

Lily-Rose Depp hat sich bisher nicht zu den Beleidigungen unter ihrem Post geäußert. Aktuell lässt die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis den Beitrag inklusive der Kommentar-Funktion online.