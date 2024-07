Neil Gaiman wird vorgeworfen, während einer einvernehmlichen Beziehung mit zwei Frauen sie zu erniedrigenden sexuellen Handlungen und schmerzhaftem Geschlechtsverkehr genötigt haben. Der Autor, der durch seine Bücher „American God“ und „Sandmann“ und dessen späteren Verfilmungen bekannt wurde, bestreitet die Anschuldigungen.

Zwei Frauen sprechen über ihre Beziehung zu Gaiman

In einem vierteiligen Podcast des britischen Verlags „Tortoise Media“ behaupten zwei Frauen, mehrfach von Neil Gaiman zu sexuellen Handlungen genötigt worden zu sein. Die mutmaßlichen Opfer, die aus Gründen der Anonymität als Scarlett und K. bezeichnet werden, seien beide Anfang 20 gewesen, als sie Gaiman kennenlernten. Die 23-jährige Scarlett behauptet, dass Gaiman sie innerhalb weniger Stunden nach ihrem Treffen in seiner neuseeländischen Residenz im Februar 2022 angegriffen habe, als sie als Kindermädchen für sein Kind eingestellt wurde. Innerhalb einer dreiwöchigen Beziehung mit dem Autor habe er „grobe und erniedrigende penetrierende sexuelle Handlungen mit ihr“ vorgenommen. Als Beleg für ihre Aussage zitierte „Tortoise Media“ Textnachrichten und Gespräche mit Freunden von Scarlett. In der Residenz sollen sich Scarlett und Gaiman ein Bad geteilt haben, in dem es laut Aussage von Gaiman nur zum einvernehmlichen „Kuscheln“ und „Knutschen“ gekommen sei. Zudem sollen sie „immer nur einvernehmliche digitale Penetration betrieben haben“ – was auch immer mit „digitaler Penetration“ gemeint sein soll.

Die zweite Frau, K., soll Gaiman dagegen 2003 bei einer Signierstunde in Sarasota, Florida kennengelernt haben, als diese noch 18 Jahre alt war. Als ihre Liebesbeziehung begann, sei sie allerdings 20 Jahre alt und Gaiman Mitte 40 gewesen sein. Während der Zeit habe der nun 63-Jährige wiederholt „schmerzhaften Sex“ mit K. gehabt, den sie „weder wollte, noch genoss“. Des weiteren beschuldigt sie ihn, in einem konkreten Fall in sie eingedrungen zu sein, obwohl sie ihn darum gebeten hatte, dies zu lassen, da sie zu diesem Zeitpunkt an einer schmerzhaften Infektion gelitten.

Gaiman bestreitet die Anschuldigungen

Die Quelle gab ebenfalls Gaimans Ansicht zu den Anschuldigungen wider. Dieser bestreitet „vehement jegliche Behauptungen über nicht einvernehmlichen Sex mit den Frauen“ und kritisiert die neuseeländische Polizei dafür, sein angebliches Angebot 2022 zur Unterstützung bei Scarletts Beschwerde nicht angenommen zu haben. Dies würde „ihren Mangel an Substanz widerspiegeln“. Gaiman glaube, dass Scarlett während ihrer Beziehung unter einer Krankheit litt, die falsche Erinnerungen konstruieren würde. Allerdings gäbe es laut „Tortoise Media“ keine medizinischen Unterlagen, die seine Behauptung stützen würden.

Auch im Fall von K. bestreitet Gaiman jegliches unrechtmäßiges Verhalten. Er sei „beunruhigt über ihre Behauptungen“ und glaubt, dass „Ks Anschuldigungen durch ihr Bedauern über ihre Beziehung motiviert sind“. Weitere Stellungnahmen soll es seitens Gaiman nicht mehr gegeben haben.