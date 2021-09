So verführerisch bewirbt Rihanna ihre neue Dessous-Kollektion

Foto: AFP via Getty Images, ANGELA WEISS. All rights reserved.

Popstar Rihanna hat in der letzten Zeit weit mehr Geld mit Mode verdient als mit Musik. Dank ihrer Dessous-Marke „Savage X Fenty“ verdient sie Millionen. Inzwischen gibt es mehr Artikel über die Sängerin in Wirtschaftszeitschriften als in Musikmagazinen.

Nun kommt eine weitere Kollektion hinzu: „UXTRA“.

Natürlich lässt es sich die Sängerin wie auch schon in der Vergangenheit nicht nehmen, dafür auch persönlich und, wenig überraschend, sehr sexy inszeniert Werbung zu machen.

In einem Pink-Lila-Set aus BH, String und Strapse posiert die 33-Jährige lässig auf einem Ledersofa. Die Schnappschüsse wurden auf Instagram in nur wenigen Minuten zum Hit.

Mit einem Aufsehen erregenden Video kündigte Rihanna darüber hinaus die inzwischen dritte Savage-X-Fenty-Dessousshow an, die am 24. September auf Amazon Prime gestreamt werden kann.

Mit dabei sein werden wohl auch wieder zahlreiche Prominente, auch wenn dazu vorab keine Details preisgegeben werden.