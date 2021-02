Ein Fehler in Zusammenhang mit einem Hashtag hat offenbar zur Löschung des Kussfotos geführt, das bei einer Show in Russland entstanden war.

Am Montag (25.01.2021) wies Rammstein-Fotograf Jens Koch auf Instagram darauf hin, dass sein Kussfoto von Richard Kruspe und Paul Landers gelöscht worden war, weil es angeblich gegen die Richtlinien der Social-Media-Plattform verstoßen habe. Nun hat das Unternehmen reagiert: Es habe sich um ein Versehen gehandelt – das Foto ist inzwischen wieder im Feed zu finden. Wie ROLLING STONE erfahren hat, habe ein Hashtag für den Fehler gesorgt: Das mit #ProudBoys versehene Foto wurde offenbar gelöscht, da dieser unter anderem in Zusammenhang mit der gleichnamigen rechtsextremen US-amerikanischen Organisation verwendet wird. Daher wurde dem Fotografen angezeigt, dass das Bild wegen Gewalt und…