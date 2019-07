Song des Tages: The Rolling Stones – „Miss You“

Vor 50 Jahren wurde der Rolling-Stones-Gitarrist leblos im Pool seines eigenen Landhauses gefunden. Jetzt gab seine lang verlorene Tochter in einem Interview bekannt, dass sie nach eigener Recherche fest von einer Ermordung ihres Vaters ausgehe.

Genau 50 Jahre ist es her, dass Brian Jones tot im Pool seines Landhauses in der englischen Kleinstadt Cheltenham aufgefunden wurde. Nur Wochen zuvor hatten ihn seine Kollegen aus der Band geworfen. Ihn, der die Rolling Stones 1962 mit gründete und ihnen durch sein Songwriting maßgeblich zum Welterfolg verhalf. Doch wie vielen anderen der Höhenflug des Rockstar-Daseins zu Kopfe steigt, verfiel auch Jones der Sucht. Seine Alkohol-und Drogeneskapaden sorgten schließlich dafür, dass seine Bandkollegen und Freunde nicht mehr mit ihm arbeiten konnten und wollten. Die Rolling Stones waren ganz oben angekommen, doch Brian Jones musste gehen. Kurze Zeit später, am 3.…