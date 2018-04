Erstmals nach Chris Cornells Tod: Soundgarden-Mitglieder kehren gemeinsam auf die Bühne zurück

Die Protopunk-Band MC5 feiert das 50-jährige Jubiläum des Debüt-Albums „Kick Out The Jams“ mit einer ausgedehnten Tour und hochkarätiger Besetzung: Matt Cameron, auch Schlagzeuger bei Pearl Jam, sowie Kim Thayil werden an der Seite von Gründungsmitglied Wayne Kramer spielen. Ebenfalls dabei: der Bassist und Erfolgsproduzent Don Was sowie Marcus Durant (Zen Guerilla). Nur Soundgarden-Bassist Ben Shepherd ist bei dem Projekt nicht involviert.

Unter dem Namen MC50 wird die Band am 8. Juni alle acht Songs des Debütalbums sowie ausgewählte Stücke aus dem Backkatalog performen. Schon 2010 spielte Matt Cameron gemeinsam mit Pearl Jam, Dave Grohl und Gitarrist Alain Johannes den Song „Kick Out The Jams“:

Mit dem Tod von Chris Cornell im Mai 2017 wurden auch sämtliche Pläne für Soundgarden auf Eis gelegt. Unter anderem sollte die Band im September 2017 beim „CalJam“, dem von „Foo Fighters“-Frontmann Dave Grohl kuratierten Festival, auftreten. Cameron verabschiedete sich damals auf Facebook mit folgenden Worten von seinem langjährigen Freund und Musikerkollegen: „Mein schwarzer Ritter ist gegangen. Danke für das unglaubliche Ausmaß an Freundlichkeit und Liebe.“