Spielt Taylor Swift eine Rolle in „Deadpool & Wolverine“?

Erinnern Sie sich noch an „Cats“? Nein! Das ist auch besser so. Der kapitale Mega-Flop sollte Taylor Swift auch im Hollywood-Kino etablieren. Das klappte erst einmal nicht. Und auch frühere Gastauftritte, etwa in „The Lorax“, brachten keine guten Kritiken ein.

Kommt nun also der nächste Versuch? Die Sängerin wurde zuletzt in Verbindung gebracht mit dem kommenden Marvel-Kracher „Deadpool & Wolverine“. „Entertainment Weekly“, für gewöhnlich eigentlich gut informiert, brachte das Gerücht auf, weil auf dem IMAX-Poster für den Film Deadpool und Wolverine mit Freundschaftsarmbändern zu sehen sind, die bei Swift-Konzerten der Renner sind.

Alles nur für einen Freundschaftswitz?

Womöglich ist das nur ein Teaser für einen oder mehrere Witze aus dem Film Swift wird aber nicht dabei sein. Das bestätigte das Filmproduktionsteam inzwischen. Swift sei in den letzten Monaten generell viel zu beschäftigt gewesen für einen Filmdreh. Und die paar Milliönchen für ein kurzes Cameo hätten wahrscheinlich nicht einmal den Umsatz eines Viertels einer ihrer Shows ausgemacht.

Nicht auszuschließen ist dennoch, dass Wolverine nach einem verrückten Abenteuer wieder seiner eigenen Wege geht und Deadpool hinterher ruft: „We Are Never Ever Getting Back Together“.

„Deadpool & Wolverine“ startet am 24. Juli in den Kinos. Taylor Swift ist derweil auf Europa-Tour und auch in Deutschland zu sehen.