Wird das Premium-Abo von Spotify bald deutlich teurer?

Seit einigen Jahren verändern Streamingdienste immer wieder ihre Preisstruktur und passen sich so auch an einen veränderten Markt an. Hinzu kommt eine weltweite Inflation, die auch die großen Platzhirsche unter Druck setzt. Zu denen gehört als Marktführer im Musikstreaming natürlich auch Spotify.

Seit langer Zeit ist das Premium-Abo des Dienstes für 9,99 Euro/Dollar erhältlich. Das könnte sich aber bald ändern. Spotify-CEO Daniel Ek äußerte sich in dieser Woche in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen des ersten Quartals und deutete dabei laut „Billboard“ auch Pläne über eine neue Preisstruktur an: „Ich denke, wir sind bereit, die Preise zu erhöhen, ich denke, wir haben die Grundlage dafür, das zu tun, aber es kommt wirklich auf die Verhandlungen [mit den Hauptakteuren der Musikindustrie] an“.

Höhere Spotify-Preise: Es kommt nur noch auf den richtigen Zeitpunkt an

Ek merkte zudem an: „Wir haben im letzten Jahr die Preise in 46 verschiedenen Orten und Märkten erhöht, und selbst in diesen Märkten haben wir immer nur noch besser abgeschnitten. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was unsere Möglichkeiten angeht, die Preise im Laufe der Zeit zu erhöhen – und wir haben jetzt viele Daten, die das bestätigen. Es mag uns ein wenig geholfen haben, einer der kostengünstigsten Anbieter zu sein, aber das ist kein primärer Teil unserer Strategie und wir denken auch nicht darüber nach. Stattdessen arbeiten wir mit unseren Label-Partnern zusammen, um […] herauszufinden, was die beste Möglichkeit ist, dies bald zu tun. (…) Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden wir ihn erhöhen.“

Spotify erzielte im ersten Quartal 2023 einen Gesamtumsatz von rund 3,3 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zu 2022, allerdings sei das laut „Billboard“ „etwas niedriger als das Unternehmen erwartet“ hat, da ein nervöser Werbemarkt die Umsätze von Spotify um etwa 20 Millionen Dollar geschmälert habe.