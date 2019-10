„Star Wars 9“: Finaler Trailer deutet gigantische Schlacht an

Das wird Sie auch interessieren





Die Skywalker-Saga, die vor mehr als 40 Jahren in „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ begann, geht mit „Star Wars: The Rise of Skywalker“ zu Ende und wird mit einem neuen, epischen Trailer vorgestellt.

Der Trailer debütierte Montagabend (21. Oktober) im amerikanischen Fernsehen während des „ESPN Monday Night Football Matchup“ zwischen den New England Patriots und den New York Jets.

„Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers“ im Trailer:

„The Rise of Skywalker“, der den letzten Kampf zwischen dem Widerstand und der ersten Ordnung zeigt, wird der Geschichte ein bedeutungsvolles Ende geben, so Regisseur J.J. Abrams. „Wir haben die Sache angefangen, also wussten wir, dass es auch ein Ende geben muss. Wir gammeln jetzt nicht herum“, sagte Abrams zu Entertainment Weekly.

Disneys neues Poster zum Film:

„Star Wars“ Poster auf Amazon

„The Rise of Skywalker“ knüpft ein Jahr nach den Ereignissen von „Star Wars: The Last Jedi“ an. Kylo Ren und Rey bereiten sich darauf vor, sich in ihrem letzten Kampf gegeneinander zu behaupten, während andere Mitglieder des Widerstandes, darunter Poe Dameron, Finn und BB-8, für die Zukunft des Universums kämpfen. In „The Rise of Skywalker“ werden auch alte Bekannte zu sehen sein, darunter Ian McDiarmids „Palpatine“ und Billy Dee Williams „Lando Calrissian“.