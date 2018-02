Eigentlich war geplant, dass die Prinzen Harry und William in „Star Wars – Die letzten Jedi“ einen kleinen Gastauftritt haben sollen – und zwar als Stormtrooper. Doch als die achte Episode der Sternenkrieger-Saga im Dezember 2017 in die Kinos kam, war von den beiden Royals weit und breit nichts zu sehen.

Weiterlesen Für den besseren Look: Art Director von „Blade Runner 2049“ für „Star Wars: Episode IX“ verpflichtet Paul Englis genießt in Hollywood einen exzellenten Ruf und arbeitete auch schon an „Game Of Thrones“ mit. Die abgedrehte Szene spielte in einem Fahrstuhl, gemeinsam mit John Boyega, Daisy Ridley und Benicio del Toro. Wie „Bild“ berichtet, soll einer der Prinzen, natürlich als Storm Trooper nicht zu erkennen, Benicio del Toros Figur DJ auf den Po gehauen haben. Im April 2017 tauchten sogar Bilder vom Set auf, so dass mehr als klar war, dass Harry und William nicht nur zum Spaß in den Pinewood Studios waren.

„Star wars“-Macher haben schlechtes Gewissen

Doch warum fehlt nun die Szene im fertigen Film? War es Disney doch zu pikant, etwas britischen Humor in den Film zu schleusen? Der Grund ist viel profaner: Die beiden Prinzen sind schlicht zu groß für die Schar der Stormtroopers. Die müssen nämlich, damit sie in Massenszenen nicht ein Stück weit lächerlich aussehen, alle etwa 1,80 Meter groß sein. Harry springt mit 1,86 Metern allerdings über die Hürde – und sein Bruder ist sogar 1,91 Meter groß.

Ein Insider gegenüber der „Mail On Sunday“: „Wir fühlen uns alle schlecht, dass wir den beiden ihren großen Moment genommen haben. Wir haben geglaubt, dass die Szene im Film zu sehen sein wird. Am Ende hat es aber nicht gepasst.“