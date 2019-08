„Star Wars – Episode 9“: Neuer Trailer – Ray und das Doppel-Laserschwert

Der Rapper trifft sich offenbar mit Investoren in San Francisco, um das galaktische Projekt zu planen. Laut „Forbes“ sollen die Bauten an die aus Luke Skywalkers Heimatplanet Tatooine aus „Eine neue Hoffnung“ von 1977 angelehnt sein.

Laut einer kürzlich veröffentlichten „Forbes“-Cover-Story will Kanye West Wohnungen bauen lassen, die Luke Skywalkers Elternhaus auf Tatooine aus „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ von 1977 ähneln. Der Rapper, Designer und Unternehmer trifft sich scheinbar mit potentiellen Investoren in San Francisco, um genauere Details zu dem Projekt zu besprechen. Es gibt zwar noch keine Fotos der Einheiten, aber Zack O'Malley Greenburg von Forbes begleitete West zu einer Lichtung inmitten der kalifornischen Wälder (ohne exakte Lage), in denen Modelle der Tatooine-Einheiten entworfen und gebaut werden sollen. „Inspiriert von Luke Skywalkers Elternhaus hat West mit einem Team zusammengearbeitet, um vorgefertigte…