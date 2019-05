„Star Wars“: Gute Nachricht das ist! Neue Trilogie ab 2022

Nach der bald mit „The Rise Of Skywalker“ abgeschlossenen dritten Trilogie des Sternenkrieger-Universums wird es erst einmal eine Pause geben. Das kündigte Disney am Dienstag (07. Mai) in einem Statement an. Mitte Dezember kommt der neuste Teil der „Star Wars“-Saga (diesmal wieder unter der Regie von J.J. Abrams) in die Kinos.

Doch der Entschluss, sich eine kreative Pause zu nehmen ist, in Wahrheit nur der größere Anlauf für weitere Filme. Denn der Micky-Maus-Konzern, der zuletzt vor allem mit seinen Marvel-Filmen mächtigen Erfolg hatte, sucht nach einer neuen Strategie, um die Schi-Fi-Fantasy-Reihe noch erfolgreicher zu gestalten. Nachschub gibt es dann ab 2022 und dann im zweijährigen Rhythmus, 2024 und 2026.

„Star Wars“ wechselt sich mit „Avatar“ ab

Schlechte Nachrichten gibt es hingegen von „Avatar“. Die Fortsetzung des erfolgreichsten Films aller Zeiten wird erst 2021 in die Kinos kommen. Ursprünglich war der Release bereits für 2020 geplant. Bereits vor zwei Jahren hatte Regisseur James Cameron mit den Arbeiten an vier Sequels begonnen, wollte nach eigenen Angaben schon 2018 mit dem ersten neuen Teil auf der großen Leinwand präsent sein.

Nun dauert es noch etwas, bis das 3D-Spektakel, das trotz seiner bräsigen Karl-May-Story zumindest auf Seiten der Effekte neue Maßstäbe setzte, fortgesetzt wird. Die Darsteller Sam Worthington, Zoe Saldana und Sigourney Weaver sind wieder mit dabei und werden von Edie Falco, Kate Winslet und Oona Chaplin unterstützt. 2023, 2025 und 2027 kommen Teil drei, vier und fünf ins Kino.

