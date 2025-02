Stars gedenken Roberta Flack: „Es war ein Segen, ihr zuzuhören“

Musikfans und Prominente trauern um Roberta Flack, die Grammy-Gewinnerin und Ikone hinter dem Hit „Killing Me Softly With His Song“. Die Sängerin ist am 24. Februar im Alter von 88 Jahren verstorben. Sarah Jessica Parker, Kelly Rowland, Tyler, the Creator und Jennifer Hudson gehörten zu den Stars, die online ihre Anerkennung für die Sängerin zum Ausdruck gebracht haben.

Hudson teilte ein Erinnerungsfoto der legendären Sängerin und schrieb dazu: „Es ist so traurig, von Roberta Flacks Tod zu hören. Sie war eine der großartigsten Soulsängerinnen aller Zeiten. Ruhe in Frieden, Ms. Flack. Dein Vermächtnis lebt weiter!!!“

In einem Beitrag schrieb Kelly Rowland, dass ihr „das Herz in die Hose gerutscht“ sei, nachdem sie von Flacks Tod erfahren hatte. „Unsere liebe Ms. Roberta Flack hat ihre Reise angetreten, welche Schönheit sie uns hinterlassen hat!! DANKE für dein müheloses, wunderschönes Geschenk!“, schrieb der ehemalige „Destiny’s Child“-Star. „DANKE, dass du Teil des Soundtracks zu den zärtlichsten Momenten in meinem Leben warst! Ich bin so dankbar!“

Sarah Jessica Parker würdigte sie auf ähnliche Weise und schrieb, dass „es ein Segen war, ihr zuzuhören“. Sie fügte hinzu: „Mit Herz und Seele. Wir Millionen und Abermillionen haben dich geliebt. Ruhe in Frieden und Gottes Segen.“

Tyler, the Creator teilte ein Bildschirmfoto von sich selbst, wie er „Early Ev’ry Midnight“ hört, mit der Bildunterschrift: „Gute Reise“. Martin Luther Kings Tochter Bernice teilte ein Video von ihrem Auftritt mit der schlichten Bildunterschrift: „Unvergleichlich.“

Auch John Lennons Söhne Julian und Sean Ono ehrten die Sängerin, die „eine Nachbarin meines Vaters war … und eine liebe Freundin unserer Familie“, sagte Julian. „Sie war eine unglaublich freundliche Frau. Einzigartig talentiert“, schrieb Sean. „Ich bin unendlich dankbar, dass ich sie gekannt habe. Es bricht mir das Herz, dass sie diese Erde verlassen musste. Ich werde dich immer lieben.“

Der amerikanische Bürgerrechtler und Pfarrer Al Sharpton teilte einige Fotos mit der verstorbenen Sängerin, bezeichnete sie als „eine der größten Musikerinnen“ aller Zeiten und dankte ihr dafür, dass sie „das Gefüge der amerikanischen Kultur mitgestaltet und Generationen Tiefe, Seele und Bedeutung verliehen hat. Aber über ihre Kunst hinaus war sie eine Freiheitskämpferin und Aktivistin.“

Roberta Flack: Statement zur Todesursache

Flack starb am Montag an einem Herzstillstand. „Sie starb friedlich im Kreise ihrer Familie. Roberta hat Grenzen und Rekorde gebrochen. Sie war auch eine stolze Pädagogin“, heißt es in einer Erklärung ihres Publizisten. Im Jahr 2022 wurde bei Flack Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert und sie verlor ihre Fähigkeit zu singen. Die Krankheit, so ihr Sprecher damals, „hat es unmöglich gemacht zu singen und es ist nicht einfach zu sprechen.“

„Wenn Roberta Flack auch anders war als die Sängerinnen vor ihr, so gab es doch viele, die ihr nacheiferten. Tatsächlich hat ihr Einfluss nie aufgehört, nachzuklingen“, schrieb der Journalist Mikal Gilmore in einer Würdigung anlässlich der Bekanntgabe ihres Todes. „Sie war eine Frau, die mit maßvoller Stimme sang, aber ihre Maßstäbe bewegten Zeiten und Ereignisse ebenso wie die Herzen.“

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt. Das Original finden Sie hier.