Starttermin steht fest: „Curb Your Enthusiasm“ meldet sich mit Staffel 9 zurück

Auf Twitter hat HBO den Staffelstart von „Curb Your Enthusiasm" angekündigt: Am 01. Oktober 2017 die Dramedy in die neunte Season. In Deutschland werden die neuen Missgeschicke aus dem Alltag von Larry David vermutlich zeitnah auf Sky Atlantic HD gezeigt.

Larry David is back. #CurbYourEnthusiasm returns for Season 9 on October 1. pic.twitter.com/mijjn4OQdy — HBO (@HBO) July 10, 2017

Darunter steht: „Er ging. Er machte nichts. Er kam zurück.“

„Curb Your Enthusiasm“ kommt mit alten Bekannten zurück

Bis 2011 wurden acht Staffeln der Serie ausgestrahlt. In der neunten Staffel sollen neben Larry David auch wieder die alten Bekannten Ted Danson, Mary Steenburgen, Jeff Garlin, Cheryl Hines und J.B. Smoove dabei sein.