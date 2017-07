„Game Of Thrones“ Staffel 7: Details zu den ersten drei Folgen samt Titel

Bislang sind nur wenige Bilder aus der siebten Staffel von „Game Of Trones“ an die Öffentlichkeit gegeben worden. Umso wilder waren die Spekulationen. Beinahe täglich lassen sich neue Theorien finden, die sich hauptsächlich mit diesen Fragen beschäftigen: Was ist mit Jon Snow? Was erlebt Arya Stark? Wie ergeht es Daenery Targaryen und ihren Drachen? Nun hat HBO aber die Titel der ersten drei Episoden und jeweils eine kurze Inhaltsangabe veröffentlicht.

Das hat HBO zur „Game Of Thrones“-Staffel 7 bekannt gegeben:

Episode 1: Dragonstone

Weiterlesen Dieses Video zeigt alle Toten in „Game Of Thrones“ – und es ist unfassbare 21 Minuten lang! Seit der ersten Folge der HBO-Serie „Game Of Thrones“ haben tatsächlich 150.966 Menschen ihr Leben gelassen. Ein Clip zeigt nun noch einmal in „Kurzform“ , wann und wo sie gefallen sind. Jon Snow (Kit Harington) organisiert die Verteidigung des Nordens, Cersei Lannister (Lena Headey) sucht einen Weg, ihre Chancen auszugleichen, und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) kommt nach Hause.

TV-Termine: HBO: So. 16. Juli (9-10 PM ET/PT), Sky Atlantic HD: Mo. 17. Juli (20:15 Uhr)

Regie: Jeremy Podeswa

Autoren: David Benioff und D.B. Weiss

Episode 2: Stormborn

Weiterlesen „Game Of Thrones“ Staffel 7: Das verrät der neue Trailer! Der 16. Juli und damit die siebte Staffel von „Game Of Thrones“ rückt näher. Fans analysieren jeden Schnipsel, auf der Suche nach Hinweisen. Wir haben zusammengefasst, welche Infos im neuen Trailer versteckt sind. Achtung Spoileralarm! Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) erhält einen unerwarteten Besucher, Jon Snow (Kit Harington) wird mit einer Revolte konfrontiert und Tyrion Lannister (Peter Dinklage) plant die Eroberung von Westeros.

TV-Termine: HBO: So. 23. Juli (9-10 PM), Sky Atlantic HD: Mo. 24. Juli (20:15 Uhr)

Regie: Mark Mylod

Autor: Bryan Cogman

Episode 3: The Queen’s Justice

Weiterlesen Für das Lieblingspaar der „Game Of Thrones“-Fans wird es keine Zukunft geben In einem der seltenen Interviews, das die Showrunner David Benioff und Dan Weiss vor dem Start der 7. Staffel von „Game Of Thrones“ gaben, scherzten sie über das Schicksal von Brienne und Tormund. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) hält Hof, Cersei Lannister (Lena Headey) gibt ein Geschenk zurück und Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) lernt aus seinen Fehlern.

TV-Termine: HBO: So. 30. Juli (9-10 PM) Sky Atlantic HD: Mo. 31. Juli (20:15 Uhr)

Regie: Mark Mylod

Autoren: David Benioff und D.B. Weiss

Die siebte Staffel von „Game Of Thrones“ startet am 16. Juli auf HBO.