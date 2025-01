Steht „Die Sesamstraße“ vor dem Aus?

In der Premiere der neuesten Staffel der „Sesamstraße“ werden harmlose Unterhaltungen zwischen den Bewohnern der Sesamstraße 123 immer wieder von einem typisch verwirrten und aufbrausenden Grover unterbrochen. Er weist darauf hin, dass jede Gruppe aus scheinbar unvereinbaren Menschen besteht. Kinder, die mehrere Jahre Altersunterschied haben, Fans rivalisierender Sportmannschaften, Menschen, deren Familien zu Hause verschiedene Sprachen sprechen. Er fragt: „Können die denn Freunde sein?!?!?!“

Wenn Sie jemals mehr als eine Minute der fast 5.000 Episoden gesehen haben, die in 54 Staffeln der „Sesamstraße“ produziert wurden, wird es Sie nicht im Geringsten schockieren zu erfahren, dass die Antwort auf Grovers Frage ein klares Ja ist. Und dass schließlich alle Menschen und Muppets ein Lied mit einem Text wie „Freunde können unterschiedliche Dinge voneinander mögen“ singen.

Diese Lektion ist ein wiederkehrendes Thema in der „Sesamstraße“, die seit einem halben Jahrhundert ausgestrahlt wird. In fast jedem Bert-und-Ernie-Sketch wird gezeigt, wie zwei Menschen beste Freunde sein können. Obwohl sie in fast allen Dingen anderer Meinung sind. Aber es scheint besonders notwendig zu sein, den jungen Zuschauern der Sendung dies in einer Zeit zu vermitteln, in der wir zunehmend in Stämmen zu leben scheinen und voneinander isoliert sind. Und in der wir glauben, dass ein einziger Unterschied zwischen zwei Gruppen von Menschen sie in jeder Hinsicht grundsätzlich unvereinbar macht. Es ist ein lustiger Sketch. Ein eingängiger Song. Und eine elegante Erinnerung daran, wie die Sesamstraße ein kompliziertes Thema auf einfache und unschuldige Weise darstellen kann, sodass Vorschulkinder es verstehen und verinnerlichen können.

Was wird David Zaslav tun?

Wie es in dem Lied heißt, können Freunde unterschiedliche Vorlieben haben. Aber so ziemlich jeder liebt die „Sesamstraße“. Nun ja, jeder außer David Zaslav, dem bösartigen, Showbusiness-hassenden Vorsitzenden von Warner Bros. Discovery. Zaslav ist noch nie auf eine Sendung getroffen, die er nicht irgendwie zum Verschwinden bringen konnte. Nur um die Margen des Konglomerats etwas zu senken. Man hat das Gefühl, dass Zaslav es sehr genießen würde, wenn es eine Möglichkeit gäbe, nie wieder neue Filme oder Fernsehsendungen zu veröffentlichen. Und sich nur von Steuerabschreibungen zu ernähren.

Sein neuestes Opfer könnte die Sesamstraße sein. Obwohl am 16. Januar auf Max die 55. Staffel anläuft, wird dies die letzte sein, die im Rahmen einer Vereinbarung produziert wird, die fast ein Jahrzehnt lang lief. Als sich 2016 herausstellte, dass die Kosten für die Produktion der Show höher waren, als PBS noch aufbringen konnte, sprang HBO ein. Und begann mit der Produktion neuer Episoden, die zunächst auf dem Kabelsender (und später auf dem sogenannten HBO Max und schließlich nur noch auf Max) ausgestrahlt wurden. Und dann Monate später im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen waren. Für viele Eltern, die die Serie als wesentlichen Bestandteil der Mediennutzung ihrer Kinder betrachteten, war die Veränderung nicht sichtbar. (Eine viel offensichtlichere Veränderung zu dieser Zeit war die Umstellung von einstündigen auf halbstündige Episoden.)

Ist „Die Sesamstraße“ noch zu retten?

Das Ende des Max-Deals gibt der Produktionsfirma der Show, Sesame Workshop, die Möglichkeit, neue Staffeln an einen anderen Sender zu verkaufen. Die Sesamstraße ist immer noch ein so großer Name – in einer Fernsehbranche, die große Marken zunehmend über alles andere stellt –, dass es nicht schwer vorstellbar ist, dass Apple oder ein anderer Streaming-Anbieter einspringt, um Big Bird, Oscar den Grouch und seine Freunde zu retten.

Aber allein die Vorstellung, dass es nur noch eine Staffel dieses nationalen Schatzes geben könnte, in einem dunklen Moment in der Welt, in dem wir die „Sesamstraße“ mehr denn je brauchen, ist furchtbar beunruhigend.

Ein Anwalt des Teufels könnte anmerken, dass es seit Gordon (dem großartigen Roscoe Orman), der einer jungen neuen Bewohnerin namens Sally eine Führung durch dieses höchst ungewöhnliche Viertel gab, mehr als 50 Staffeln und mehr als 4.700 Episoden gegeben hat. Warum, so könnte man sich fragen, brauchen wir noch mehr Sesamstraße? Können Eltern ihre Kinder nicht einfach vor einer der Tausenden bereits existierenden Folgen parken? Wächst nicht jeder neue Zuschauer aus der Serie heraus? Lange bevor ihm die Folgen ausgehen, die er noch nicht gesehen hat?

Förderung der emotionalen Intelligenz

Diese Fragen mögen auf den ersten Blick vernünftig erscheinen. Sie lassen jedoch außer Acht, dass die „Sesamstraße“ sowohl 1969 als auch 2024 die Welt widerspiegeln sollte, in der sich ihre Zielgruppe zurechtzufinden lernte. Die Lektionen über Buchstaben, Zahlen und Formen gelten mehr oder weniger unabhängig davon, aus welcher Zeit sie stammen. Aber ebenso wichtig – wenn nicht sogar noch wichtiger – sind die Versuche der Serie, die emotionale Intelligenz ihrer Zuschauer neben der akademischen zu fördern. Diese Lektionen müssen aus einer Version des Lebens stammen, die Kinder erkennen. Und mit der sie sich identifizieren können. Das bedeutet, dass sich die Sesamstraße weiterentwickeln muss, um zu berücksichtigen, dass sich das Leben der Kinder heute von dem während der Nixon-Regierung unterscheidet.

Nicht lange nach dem Wechsel zu HBO wurde die Show um eine neue Muppet erweitert. Um Julia, ein junges Mädchen mit Autismus. Julia wurde geschaffen, um der explosionsartigen Zunahme von Kindern mit einer Autismus-Diagnose Rechnung zu tragen. Und ihr Verhalten unterschied sich von dem von Elmo, Zoe oder Prairie Dawn. In einer Folge helfen beispielsweise Alan, Elmo und Abby Kadabby Julia, ihre Angst vor einem Haarschnitt zu überwinden – ein sensorisches Problem für viele Menschen mit Autismus, erklärt Alan den Muppets – durch ein Rollenspiel, das ihr die Aktivität erleichtert. In der letzten Staffel verbringen Julia und Elmo Zeit auf einem „Gefühlsmessegelände“. Wo sie lernen, die Emotionen anderer Menschen anhand ihrer Mimik zu erkennen. Eine nützliche Übung für jedes Kind, ob mit oder ohne Autismus-Spektrum-Störung.

Repräsentation ist wichtig

Repräsentation ist wichtig. Und sie ist besonders wichtig, wenn wir jung und leicht zu beeindrucken sind. Wenn man im Fernsehen Figuren sieht, die einem in gewisser Weise ähneln, fühlt man sich weniger allein. Und wenn man im Fernsehen Figuren sieht, die einem oberflächlich betrachtet überhaupt nicht ähnlich sind, hilft das, Empathie zu entwickeln.

In einer anderen Folge der letzten Staffel freuen sich Rosita, Elmo und Gabrielle darauf, mit einem neuen Trainer und einigen erfahreneren Spielern Basketball zu üben. Aber der Trainer nennt Rosita immer wieder „Rosie“. Was sie zunächst verwirrt und dann entmutigt. Sie ist nach ihrer Mutter benannt. Und dieser Name bedeutet ihr sehr viel. In einer Version der Show, die für Jugendliche oder Erwachsene gemacht ist, würde der Trainer dies vielleicht absichtlich tun. Oder zumindest den Fehler als keine große Sache abtun, wenn man ihn darauf hinweist. Aber dies ist die „Sesamstraße“. Und so stellen wir fest, dass der Trainer sich nur verhört hat, versteht, warum Rosita verärgert ist, sich ausgiebig entschuldigt. Und schnell die anderen Spieler wissen lässt, wie sie sie nennen sollen.

„Mein Name ist, wer ich bin““

Es sind zwei Lektionen in einer, da Gabrielle Rosita ermutigen muss, zu erkennen, dass „auch Erwachsene Fehler machen“. Und es in Ordnung ist, sie darauf hinzuweisen. Der Abschnitt endet mit einem weiteren Lied. „Ich bin stolz auf meinen Namen“. In dem Rosita erklärt: „Mein Name ist, wer ich bin, und meine Identität / Mein Name ist ein großer Teil dessen, was mich ausmacht.“

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge betreiben Krümelmonster und ein enthusiastischer neuer Muppet namens Gonger einen Imbisswagen namens Monster Foodies. Kinder senden Videos ein und bitten sie, ein Lieblingsgericht aus den jeweiligen Kulturen der Kinder zuzubereiten. Was Krümel und Gonger dazu veranlasst, alle Zutaten aufzuspüren und ihre Herkunft zu erfahren. Es ist eine unterhaltsame und einfache Möglichkeit, Multikulturalismus zu erkunden.

Andere Episoden konzentrieren sich auf Konzepte, die von Anfang an Teil des Lehrplans der Sesamstraße waren. Im jüngsten Staffelfinale veranstaltet Prairie Dawn eine Keksparty für Cookie Monster und Elmo. Aber mit einem Haken. Sie dürfen nur Kekse in bestimmten Formen essen, die sie benennt. (Achtecke sind für sie schwer zu erkennen.) Aber die Lektionen sind auf moderne und erkennbare Weise gestaltet. Der aktuelle Song „Letter of the Day“ würde auch mit anderen Stimmen als denen der Muppets im Radio nicht fehl am Platz klingen.

Die institutionelle Kraft der „Sesamstraße“

Die Show schafft es auch, sich immer noch lebendig anzufühlen, indem sie mit einigen ihrer ältesten Ideen spielt. Wie z. B. einer Folge über Gegensätze, in der Grover ein lästiger Gast in einem Restaurant ist und nicht der Kellner. Mit Gaststar Kal Penn, der sich bemüht, seine seltsamen Wünsche nach Dingen wie trockener Suppe zu erfüllen.

Es gibt heute viele hervorragende Fernsehsendungen für Kinder. Aber keine von ihnen hat die institutionelle Kraft der „Sesamstraße“. Sie gibt es schon so lange. Und sie hat das Leben so vieler Generationen geprägt, dass alles, was sie tut, exponentiell mehr Wirkung hat als jede andere Serie, die dasselbe tut. Eine Fernsehlandschaft ohne neue Folgen der „Sesamstraße“ wäre viel leerer und trauriger. Und würde mit ziemlicher Sicherheit jemanden erfordern, der für Bibo ein Lied singt, das erklärt, dass Fernsehsendungen manchmal einfach abgesetzt werden. Selbst wenn sie wichtiger sind denn je.